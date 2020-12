Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une multitude d’objets magiques (Pt 7)

Le chaudron de tout de Tasha n’ayant même pas un mois complet après sa sortie, les joueurs de D&D du monde entier meurent d’envie de découvrir le contenu de cette extension tant attendue. Le livre de Wizards of the Coast ajoute de nouvelles sous-classes, des règles de création de personnage, des dons, des objets magiques et plus encore!

Si vous n’avez pas attrapé les entrées précédentes de cette série, c’est un endroit idéal pour rester au courant! L’article ci-dessous couvrira les objets magiques de Crystalline Chronicle et Devotee’s Censer.

Chronique cristalline

Objet merveilleux, très rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Une sphère de cristal gravée de la taille d’un pamplemousse bourdonne légèrement et vibre avec des reflets irréguliers de lumière intérieure. Pendant que vous touchez le cristal, vous pouvez récupérer et stocker des informations et des sorts dans le cristal au même rythme que la lecture et l’écriture. Une fois trouvé, le cristal contient les sorts suivants: détection des pensées, forteresse intellectuelle, lien télépathique de Rary, envoi, télékinésie, fouet mental de Tasha et disque flottant de Tenser (les sorts avec un astérisque apparaissent dans ce livre). Il fonctionne comme un grimoire pour vous, avec ses sorts et autres écritures codées psychiquement en son sein.

Pendant que vous tenez le cristal, vous pouvez l’utiliser comme objectif de lancement de sorts pour vos sorts de sorcier, et vous connaissez la main du mage, le ruban d’esprit (apparaît dans ce livre) et les petits messages si vous ne les connaissez pas déjà. Le cristal a 3 charges, et il récupère ld3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier les informations contenues dans le cristal, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Lorsque vous lancez un sort de sorcier, vous pouvez dépenser 1 charge pour lancer le sort sans composants verbaux, somatiques ou matériels d’une valeur maximale de 100 po.

Encensoir du dévot

Arme (fléau), rare (nécessite une harmonisation par un clerc ou un paladin)

La tête arrondie de ce fléau est perforée de minuscules trous, disposés en symboles et motifs. Le fléau compte pour vous comme un symbole sacré. Lorsque vous frappez avec une attaque utilisant ce fléau magique, la cible subit 1d8 dégâts rayonnants supplémentaires.

En tant qu’action bonus, vous pouvez prononcer le mot de commande pour que le fléau émette un mince nuage d’encens jusqu’à 3 mètres pendant 1 minute. Au début de chacun de vos tours, vous et toutes les autres créatures de l’encens regagnez chacun ld4 points de vie. Cette propriété ne peut plus être utilisée avant l’aube suivante.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter le site Web de D&D et de consulter leur Arcanes déterrés pour plus d’informations.