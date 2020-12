Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une multitude d’objets magiques (Pt 14)

Le chaudron de tout de Tasha approche à peine de son premier mois complet de sortie, mais les joueurs parlent de ce livre depuis des mois maintenant. La dernière extension de Wizards of the Coast offre aux joueurs de D&D de nouveaux objets magiques, des sous-classes, des exploits et plus encore!

L’article précédent de cette série est un excellent endroit pour rester au courant et à jour sur notre couverture de TCoE. L’article ci-dessous couvrira les objets magiques Faucille lunaire, Manteau de la nature et Éclat d’essence extérieure.

Faucille lunaire

Arme (faucille), rare (+1), rare (+2), très rare (+3) (nécessite une harmonisation par un ranger ou un druide)

Cette faucille à lame d’argent scintille doucement au clair de lune. En tenant cette arme magique, vous gagnez un bonus aux jets d’attaque et de dégâts effectués avec elle, et vous gagnez un bonus aux jets d’attaque des sorts et aux DD de jet de sauvegarde de vos sorts de druide et de rôdeur. Le bonus est déterminé par la rareté de l’arme. De plus, vous pouvez utiliser la faucille pour lancer des sorts pour vos sorts de druide et de ranger. Lorsque vous lancez un sort qui restaure des points de vie, vous pouvez lancer un d4 et ajouter le nombre obtenu au nombre de points de vie restaurés, à condition que vous teniez la faucille.

Mantelet de la nature

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un ranger ou un druide)

Cette cape change de couleur et de texture pour se fondre avec le terrain qui vous entoure. Lorsque vous portez la cape, vous pouvez l’utiliser comme objectif de lancement de sorts pour vos sorts de druide et de ranger. Lorsque vous vous trouvez dans une zone légèrement obscurcie, vous pouvez vous cacher en tant qu’action bonus même si vous êtes directement observé.

Éclat d’essence extérieure

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce cristal scintillant contient l’essence d’un avion extérieur. En tant qu’action, vous pouvez attacher le fragment à un objet minuscule (comme une arme ou un bijou) ou le détacher. Il tombe si votre harmonisation prend fin. Vous pouvez utiliser le fragment comme foyer de lancement de sorts pendant que vous le tenez ou le portez. Lancez un d4 et consultez le tableau des fragments d’essence extérieure pour déterminer l’essence et la propriété du fragment.

Lorsque vous utilisez une option Métamagie sur un sort pendant que vous tenez ou portez le fragment, vous pouvez utiliser cette propriété.

ÉCLATS D’ESSENCE EXTÉRIEURE

Légitime -Vous pouvez mettre fin à l’une des conditions suivantes affectant vous-même ou une créature que vous pouvez voir à moins de 9 mètres de vous: charmé, aveuglé, assourdi, effrayé, empoisonné ou étourdi.

Chaotique – Choisissez une créature qui subit des dégâts du sort. Cette cible a un désavantage sur les jets d’attaque et les tests de capacité effectués avant le début de votre prochain tour.

Bien – Vous ou une créature de votre choix que vous pouvez voir à moins de 9 mètres de vous gagnez 3d6 points de vie temporaires.

Mal – Choisissez une créature qui subit des dégâts du sort. Cette cible subit 3d6 dégâts nécrotiques supplémentaires.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D. Comme toujours, restez à l’écoute pour toute couverture future sur les objets magiques disponibles dans Chaudron de tout de Tasha!