Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension de D&D ajoute un tome plein de sorts (Pt.2)

Le chaudron de tout de Tasha est bien dans sa sortie mondiale, et les aventuriers de partout dans le monde ont eu hâte de mettre la main sur une copie. La dernière extension de WOTC offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, des dons, des sorts, des objets magiques et plus encore!

Si vous n’avez pas vu la première partie de cette série, c’est un bon endroit pour commencer! L’entrée précédente de cette série couvrait les sorts Blade of Disaster et Booming Blade. L’article ci-dessous couvrira les sorts Dream of the Blue Veil et Green-Flame Blade.

RÊVE DU VOILE BLEU

Invocation de niveau 7

Temps de casting: 10 minutes

Portée: 20 pieds

Composantes: V, S, M (un objet magique ou une créature consentante du monde de destination)

Durée: 6 heures

Vous et jusqu’à huit créatures consentantes à portée tombez inconscients pendant la durée du sort et vivez des visions d’un autre monde sur le plan matériel, comme Oerth, Toril, Krynn ou Eberron. Si le sort atteint sa pleine durée, les visions se terminent lorsque chacun de vous rencontre et retire un mystérieux rideau bleu. Le sort se termine alors avec vous mentalement et physiquement transporté dans le monde qui était dans les visions.

Pour lancer ce sort, vous devez avoir un objet magique qui provient du monde que vous souhaitez atteindre, et vous devez être conscient de l’existence du monde, même si vous ne connaissez pas le nom du monde. Votre destination dans l’autre monde est un endroit sûr à moins d’1 km de l’endroit où l’objet magique a été créé. Alternativement, vous pouvez lancer le sort si l’une des créatures affectées est née dans l’autre monde, ce qui fait que votre destination est un endroit sûr à moins de 1 mile de l’endroit où cette créature est née. Le sort se termine tôt sur une créature si cette créature subit des blessures et que la créature n’est pas transportée. Si vous subissez des blessures, le sort se termine pour vous et toutes les autres créatures, aucun de vous n’étant transporté.

LAME À FLAMME VERTE

Évocation cantrip

Temps d’incantation: 1 action

Portée: Self (rayon de 5 pieds)

Composantes: S, M (une arme de mêlée valant au moins 1 sp)

Durée: instantanée

Vous brandissez l’arme utilisée lors du lancement du sort et effectuez une attaque de mêlée contre une créature à 1,50 mètre ou moins de vous. En cas de succès, la cible subit les effets normaux de l’attaque de l’arme et vous pouvez faire sauter le feu vert de la cible vers une autre créature de votre choix que vous pouvez voir à moins de 1,50 mètre. La deuxième créature subit des blessures de feu égales à votre modificateur de capacité d’incantation de sorts. Les dégâts de ce sort augmentent lorsque vous atteignez certains niveaux. Au niveau 5, l’attaque de mêlée inflige des dégâts de feu ldS supplémentaires à la cible en cas de coup, et les dégâts de feu de la deuxième créature augmentent à ldS + votre modificateur de capacité d’incantation de sorts. Les deux jets de dégâts augmentent de ldS au niveau 11 (2d8 et 2d8) et au niveau 17 (3d8 et 3d8).

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D pour plus d’informations. Comme toujours, restez à l’écoute pour plus de couverture sur les sorts disponibles dans le Chaudron de Tout de Tasha!