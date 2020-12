Le chaudron de tout de Tasha: la dernière extension de D&D ajoute un tome plein de sorts (Pt.3)

Le chaudron de tout de Tasha est bien dans sa sortie mondiale, et les aventuriers de partout dans le monde ont eu hâte de mettre la main sur une copie. La dernière extension de WOTC offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, des dons, des sorts, des objets magiques et plus encore!

Si vous n’avez pas attrapé la deuxième partie de cette série, c’est un bon endroit pour commencer! L’entrée précédente de cette série couvrait les sorts Dream of the Blue Veil et Green-Flame Blade. L’article ci-dessous couvrira les sorts Forteresse Intellectuelle et Leurre de foudre.

INTELLECT FORTERESSE

Abjuration de 3e niveau

Temps d’incantation: 1 action

Portée: 30 pieds

Composants: V

Durée: concentration, jusqu’à 1 heure

Pendant toute la durée, vous ou une créature consentante que vous pouvez voir à portée avez une résistance aux dégâts psychiques, ainsi qu’un avantage aux jets de sauvegarde d’Intelligence, de Sagesse et de Charisme. Aux niveaux supérieurs. Lorsque vous lancez ce sort en utilisant un emplacement de sort de niveau 4 ou supérieur, vous pouvez cibler une créature supplémentaire pour chaque niveau d’emplacement supérieur à 3. Les créatures doivent être à moins de 9 mètres l’une de l’autre lorsque vous les ciblez.

LEURRE FOUDRE

Évocation cantrip

Temps d’incantation: 1 action

Portée: Self (rayon de 15 pieds)

Composants: V

Durée: instantanée

Vous créez un fouet d’énergie fulgurante qui frappe une créature de votre choix que vous pouvez voir à moins de 15 pieds de vous. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Force ou être tirée jusqu’à 3 mètres en ligne droite vers vous, puis subir des dégâts de foudre ld8 si elle est à moins de 1,50 mètre de vous. Les dégâts de ce sort augmentent de ld8 lorsque vous atteignez le 5ème niveau (2d8), le 11ème niveau (3d8) et le 17ème niveau (4d8).

MIND SLIVER

Enchantement cantrip

Temps d’incantation: 1 action

Portée: 60 pieds

Composants: V

Durée: 1 tour

Vous enfoncez un pic désorientant d’énergie psychique dans l’esprit d’une créature que vous pouvez voir à portée. La cible doit réussir un jet de sauvegarde d’Intelligence ou subir ld6 dégâts psychiques et soustraire LD4 du prochain jet de sauvegarde qu’elle effectue avant la fin de votre prochain tour. Les dégâts de ce sort augmentent de ld6 lorsque vous atteignez certains niveaux: 5ème niveau (2d6), 11ème niveau (3d6) et 17ème niveau (4d6).

BOUCLIER D’ESPRIT

Nécromancie de 3e niveau

Temps d’incantation: 1 action bonus

Gamme: Self

Composants: V, S

Durée: concentration, jusqu’à 1 minute

Vous invoquez les esprits des morts, qui volent autour de vous pendant toute la durée du sort. Les esprits sont intangibles et invulnérables. Jusqu’à la fin du sort, toute attaque que vous effectuez inflige ld8 blessures supplémentaires lorsque vous touchez une créature à moins de 3 mètres de vous. Ces dégâts sont radieux, nécrotiques ou froids (votre choix lorsque vous lancez le sort). Toute créature qui subit ces blessures ne peut pas récupérer de points de vie avant le début de votre prochain tour. De plus, toute créature de votre choix que vous pouvez voir et qui commence son tour à moins de 3 mètres de vous voit sa vitesse réduite de 3 mètres jusqu’au début de votre prochain tour. Aux niveaux supérieurs. Lorsque vous lancez ce sort en utilisant un emplacement de sort de niveau 4 ou supérieur, les dégâts augmentent de 1d8 tous les deux niveaux d’emplacement au-dessus du 3e.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D. Comme toujours, restez à l’écoute pour le prochain épisode de la série Spell de Tasha’s Cauldron of Everything!