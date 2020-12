Le chaudron de tout de Tasha: la dernière extension de D&D ajoute un tome plein de sorts (Pt.1)

Le chaudron de tout de Tasha est bien entré dans sa sortie mondiale et les joueurs du monde entier ont hâte d’avoir l’occasion de jeter un coup d’œil au contenu. Le Chaudron de Tout de Tasha ajoute de nouvelles sous-classes, des dons, des objets magiques, des sorts et plus encore!

La série précédente couvrant TCoE passait en revue les objets magiques disponibles à réclamer dans D&D. Cette série couvrira tous les nouveaux sorts et mises à jour des sorts existants créés avec la nouvelle extension. L’article ci-dessous couvre les sorts Blade of Disaster et Booming Blade.

LAME DE CATASTROPHE

Invocation de niveau 9

Temps d’incantation: 1 action bonus

Portée: 60 pieds

Composants: V, S

Durée: concentration, jusqu’à 1 minute

Vous créez une faille plane en forme de lame d’environ 3 pieds de long dans un espace inoccupé que vous pouvez voir à portée. La lame dure toute la durée. Lorsque vous lancez ce sort, vous pouvez effectuer jusqu’à deux attaques de sorts de mêlée avec la lame, chacune contre une créature, un objet lâche ou une structure à moins de 1,50 mètre de la lame. Sur un coup, la cible subit 4d12 dégâts de force. Cette attaque marque un coup critique si le nombre sur le d20 est 18 ou plus. Lors d’un coup critique, la lame inflige 8dl2 de dégâts de force supplémentaires (pour un total de 12d12 dégâts de force). En tant qu’action bonus à votre tour, vous pouvez déplacer la lame jusqu’à 9 mètres vers un espace inoccupé que vous pouvez voir, puis effectuer à nouveau jusqu’à deux attaques de sorts de mêlée avec elle. La lame peut passer sans danger à travers n’importe quelle barrière, y compris un mur de force.

LAME FLOTTANTE

Évocation cantrip

Temps d’incantation: 1 action

Portée: Self (rayon de 5 pieds)

Composantes: S, M (une arme de mêlée valant au moins 1 sp)

Durée: 1 tour

Vous brandissez l’arme utilisée lors du lancement du sort et effectuez une attaque de mêlée contre une créature à 1,50 mètre ou moins de vous. En cas de coup, la cible subit les effets normaux de l’attaque de l’arme et devient ensuite enveloppée d’énergie en plein essor jusqu’au début de votre prochain tour. Si la cible se déplace volontairement de 1,50 mètre ou plus avant, elle subit ld8 dégâts de tonnerre et le sort prend fin. Les dégâts de ce sort augmentent lorsque vous atteignez certains niveaux.

Au niveau 5, l’attaque de mêlée inflige 1d8 dégâts de tonnerre supplémentaires à la cible lors d’un coup, et les dégâts que la cible subit pour se déplacer augmentent à 2d8. Les deux jets de dégâts augmentent de ld8 au niveau 11 (2d8 et 3d8) et de nouveau au niveau 17 (3d8 et 4d8).

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D pour plus d’informations. Restez à l’écoute pour notre couverture des sorts disponibles dans le Chaudron de Tout de Tasha!