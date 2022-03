Le Chat Potté revient avec sa suite The Last Wish

La suite du spin-off de »Shrek » 2011 a révélé une nouvelle bande-annonce. « Le Chat Botté 2 : Le Dernier Vœu »ramènera sur grand écran l’un des personnages les plus aimés des fans de l’histoire de l’Ogre Vert.

L’intrigue nous permettra de voir comment Gato se rend compte qu’il est sur le point d’assister à la fin de ses neuf vies, alors il se lance dans une aventure pour trouver l’étoile Wishing et lui demander de restaurer ses huit vies précédentes.

» The Last Wish » servira de suite au premier film solo de Puss in Boots, mais présente désormais un style d’animation plus moderne de Puss in Boots. Images universelles et Animation DreamWorksressemblant aux grands films d’animation de la dernière décennie tels que »Spider-Man : Into the Spiderverse » ou »Mitchells against the Machines ».

Le personnage de Puss in Boots, exprimé par l’acteur Antonio Banderasa fait ses débuts dans le film » Shrek 2 » de 2004, inspiré du conte de fées italien des années 1600, où un chat anthropomorphe errait à la recherche d’un trésor.

C’est en 2011 que le film »Puss in Boots » est sorti en tant que film solo pour Puss et a eu lieu après les événements de »Shrek Forever », et une suite a été annoncée bientôt en 2012.

En 2018, la suite prévue du Chat botté est devenue un redémarrage de son histoire sous la direction du co-réalisateur de Despicable Me. Chris Meledandri. « Bien que vous puissiez plaider en faveur d’une réinvention complète, je me retrouve à répondre à mes propres sentiments nostalgiques de vouloir revenir à ces caractérisations », avait-il déclaré à l’époque. « Le défi pour nous a été de trouver quelque chose qui donne vraiment l’impression que ce n’est pas juste un autre film dans une série de suites. »

Les plans de suite ont repris en 2019, lorsque le co-réalisateur de »Spider-Man: Into the Spider-Verse », Bob Perschettia été choisi pour réaliser »Le Chat Botté 2 », et a été remplacé par Joel Crawford en 2021, un peu plus d’un an après que le film ait reçu le sous-titre « The Last Wish ».

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, DreamWorks Animation présente une nouvelle aventure dans l’univers de Shrek où nous verrons Puss accompagné de son ancienne partenaire et ennemi juré : Kitty Squishy Paws, qui aura la voix du nominé aux Oscars, Salma Hayek.

»Le Chat Botté 2 : Le Dernier Vœu » sortira en salles le 23 septembre 2022.