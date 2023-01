« Le Chat Potté : Le Dernier Vœu » : quand il s’agit de streaming

travaux de rêve

Le nouveau film DreamWorks appartenant à l’univers de Shrek Il est sorti en salles cette semaine.

© IMDbLe Chat Botté : Le dernier souhait.

Hier était jour d’ouverture dans certains cinémas d’Amérique latine et avec le changement de panneau d’affichage, un film d’animation est apparu qui promet d’être la sensation de l’été parmi le public familial. Il s’agit de « Le chat botté: le dernier souhait »qui nous montre une nouvelle aventure du personnage qui Antonio Banderas donne vie de Shrek 2qui est devenu l’un des plus importants de la franchise et le seul à avoir son spin-off.

Dans cette nouvelle aventure intitulée « Le chat botté: le dernier souhait », l’histoire tourne autour du félin et d’un voyage dans lequel il cherchera à trouver une étoile magique, capable de répondre à n’importe quelle demande. Pour lui, ce sera très important puisque, comme on le voit dans pratiquement toutes les avancées du film, il a gâché huit de ses neuf vies et une mort de plus pourrait être la dernière. Par conséquent, il cherchera à les récupérer tous.

Le long du voyage qui vous mènera par la forêt sombre, Chat Botté rencontrera minou et un nouvel ami, un chiot qui se fait passer pour un chat à adopter. maman lune. De plus, il croisera sa route avec Boucle d’or et la famille Beard’une part, et Jack Horner de l’autre, le tout dans le but de trouver cette étoile. Au milieu, l’un des rivaux les plus redoutés du protagoniste apparaîtra : un loup prêt à le tuer.

Bien qu’il vienne tout juste d’arriver à l’écran, on peut supposer que la fenêtre d’ouverture qui sera respectée couvrira entre 35 et 45 jours, en tenant compte du fait qu’il pariera sur l’obtention du plus de jus possible du panneau d’affichage estival. Ainsi, on pourrait s’attendre à voir cette production à travers le diffusion uniquement fin février ou début mars. Où? HBO Max Oui Netflix Elles semblent être les plateformes favorites pour conserver le titre.

+Y aura-t-il plus de films Shrek ?

En tant que l’une des deux sagas animées les plus rentables de l’histoire (Mon méchant préféré est celui qui mène), il est clair que dans travaux de rêve ils ne manqueront pas l’occasion de faire plus d’histoires de Shrek. Il y en a déjà quatre dirigés par l’ogre et trois par le félin, mais ils ne seraient pas définitifs. Tout indique qu’il y a une cinquième production en route, qui a longtemps été spéculée et qui « Le chat botté: le dernier souhait » anticipe, sans le confirmer pleinement.

