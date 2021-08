Le chat fait le tour du champ extérieur pendant le match des Yankees, retarde le jeu de plusieurs minutes

Dans un match retardé de plusieurs minutes alors qu’une ribambelle de gardiens tentaient d’enfermer un chat effrayé dans le champ extérieur, les Orioles de Baltimore ont frappé quatre circuits en solo contre le nouveau venu des Yankees Andrew Heaney pour battre New York 7-1 lundi soir.

Les Orioles détenaient une avance de six points au huitième lorsque le tabby est sorti du troisième but alors que la star des Yankees, Aaron Judge, battait contre Paul Fry.

Le chat a dépassé le voltigeur de gauche de Baltimore Ryan McKenna, puis s’est mis sur la piste d’avertissement et s’est précipité d’avant en arrière. Le félin a grimpé sur le rembourrage bas le long du mur et a essayé d’escalader la clôture de l’enclos, mais a continué à retomber.

Les fans applaudissent alors qu’un agent de sécurité tient une porte ouverte pour qu’un chat qui est entré sur le terrain lors de la huitième manche d’un match de baseball entre les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore puisse sortir. Marie Altaffer / AP

Les fans ont scandé « MVP ! MVP ! » alors que le chat échappait à ses futurs ravisseurs, même après avoir été entouré par plusieurs d’entre eux près de la barre des 318 pieds dans le champ gauche.

Ce n’est qu’après 3 minutes et demie que le chat a quitté le terrain, se précipitant dans une porte ouverte près du coin salon le long de la troisième ligne de base.

Une fois le chat sorti, Judge s’est envolé.

Les membres de l’équipe au sol tentent d’attraper un chat qui s’est lâché sur le terrain lors de la huitième manche entre les Orioles de Baltimore et les Yankees de New York au Yankee Stadium. Adam Faim / Getty Images

Bien avant que le chat ne fasse son apparition, Cedric Mullins et Austin Hays ont frappé des circuits consécutifs dans le troisième contre Heaney (6-8).

Ryan Mountcastle et Ramón Urías sont également allés en profondeur pour gâcher les débuts de Heaney, qui a été acquis des Los Angeles Angels juste avant la date limite des échanges de vendredi.

Heaney a égalé un sommet en carrière en allouant quatre circuits pour la deuxième fois. L’autre instance était en 2017 également contre Baltimore.

C’était la première fois qu’un partant des Yankees accordait quatre circuits depuis James Paxton le 26 juillet 2019 à Fenway Park contre les Red Sox de Boston.

Un membre de l’équipe du Yankee Stadium tente d’attraper un chat qui est entré sur le terrain lors de la huitième manche d’un match de baseball entre les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore. Marie Altaffer / AP

Heaney a accordé quatre points sur six coups sûrs en six manches avec les circuits en une période de six frappeurs en troisième et quatrième.

Jorge López (3-12) a inscrit un but sans coup sûr en sixième et a accordé un point et un coup sûr en six manches. Il a travaillé autour d’un sommet en carrière de cinq buts sur balles et en a retiré quatre pour sa première victoire depuis le 6 juin pour mettre fin à un dérapage sans victoire de neuf départs.

Anthony Rizzo a réussi un ballon sacrifice en cinquième et a obtenu un point produit à ses quatre premiers matchs avec les Yankees. Joey Gallo a commencé dans le champ gauche et a mis fin à l’offre sans coup sûr de López avec un doublé propre pour ouvrir le sixième.

À ce moment-là, les Orioles détenaient une avance de 6-1.

Mullins a frappé une balle rapide à compte complet dans les sièges du champ droit pour son 18e circuit et trois lancers plus tard, Hays a frappé une balle rapide 1-1 dans les sièges du champ gauche.

Mountcastle a marqué sur le premier lancer du quatrième et deux frappeurs plus tard, Urías a envoyé un drive dans l’enclos des releveurs au-delà de la clôture de terrain au centre gauche.

Le sacrifice de Pedro Severino et Maikel Franco a donné à Baltimore une avance de 6-1 en sixième. Un joueur au sol en double jeu d’Anthony Santander a porté le score à 7-1 en huitième.

En rapport

STANTON À DROITE

Après deux apparitions dans le champ gauche pendant le week-end à Miami, la star des Yankees Giancarlo Stanton a débuté dans le champ droit pour la première fois depuis le 24 juin 2019.

MULLINS CONTINUE DE SIGNE

Mullins a prolongé sa séquence de frappeurs à 11 matchs pour égaler un sommet en carrière. Il a également frappé en 11 matchs consécutifs du 5 au 18 mai.

En rapport:

SALLE DES FORMATEURS

Orioles : SS Richie Martin a été activé à partir de la liste des blessés de 60 jours. Martin n’a plus joué depuis 2019 en raison d’une fracture aux deux poignets. Il s’est fracturé le poignet droit lors d’un match intra-équipe en juillet 2020 et s’est fracturé l’autre poignet lors d’une collision avec une clôture en mai.

Yankees : RHP Corey Kluber (épaule droite tendue) a lancé 22 lancers aux frappeurs et le manager Aaron Boone a déclaré que tout s’était bien passé. … 3B Miguel Andújar (poignet) a aligné des balles au sol au troisième but pendant l’entraînement au bâton. … 3B Gio Urshela (ischio-jambiers) a été exclu de la formation de départ pour le quatrième match consécutif.

SUIVANT

Alexander Wells (1-1, 5,28 ERA) fait son troisième départ en carrière pour Baltimore.