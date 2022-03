Le Chat Botté : Le teaser de Last Wish annonce la date de la bande-annonce

Après une décennie d’attente, Puss In Boots sera de retour en action cet automne, et Dreamworks a dévoilé la première bande-annonce.

Cela fait une décennie que le Chat Botté d’Antonio Banderas est apparu à l’écran dans le court métrage de 13 minutes, Le Chat Botté : Les Trois Diablos, mais les fans de l’énigmatique épéiste félin obtiennent enfin un nouveau film cette année, et la bande-annonce arrive la semaine prochaine. Dreamworks Animation a partagé un teaser comique rapide annonçant que Le Chat Potté : Le Dernier Vœu sortira sa première bande-annonce le mardi 15 mars, avant la première du film à l’automne.

Le personnage de Puss in Boots a été vu pour la première fois il y a près de deux décennies comme un antagoniste potentiel dans Shrek 2, mais on s’aperçut bientôt que le chat avec le chapeau et l’amour des chaussures n’était pas aussi effrayant qu’il aurait voulu le faire croire. Cependant, il est plus que capable de se débrouiller dans un combat à l’épée. Ayant paru dans les deux Shrek suites, plusieurs courts métrages et son propre film autonome en 2011, la suite est coincée dans l’enfer du développement depuis de nombreuses années mais sort finalement de l’ombre le 23 septembre 2022.

Le teaser de Dreamworks est court mais est livré avec le même genre d’humour qui a fait le Shrek franchise un tel succès, alors que Puss se prépare à chanter une chanson mais est coupé à son apogée par une cloche d’église géante qui s’écrase sur lui, ce qui signifie qu’il en est à sa neuvième vie alors que le film entre en scène. Comme le dit le message, « Les chats ont 9 vies, n’est-ce pas ? » Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire ? »

Le Chat Potté : Le Dernier Vœu donne enfin une nouvelle histoire au félin héroïque d’Antonio Banderas





Le chat botté : le dernier souhait présente à nouveau Banderas comme félin titulaire, et cette fois-ci, nous ne verrons peut-être pas un tel Puss aussi heureux de se mettre en danger avec une seule de ses neuf vies restantes. Son manque d’opportunités constituera la base du film, Puss entreprenant une quête pour trouver « The Last Wish », qui, selon lui, peut être utilisé pour restaurer sa vie et faire de lui le bretteur insouciant qu’il est le plus connu.

Bien sûr, il ne fait aucun doute que le film verra Puss éviter de justesse une mort permanente à plusieurs reprises au cours de sa quête, et comme nous l’avons vu dans le teaser, ces évasions étroites seront probablement aussi humoristiques que passionnantes. Avec les années 2011 chat Botté gagnant des critiques positives à la sortie, et la longue attente rendant presque le retour du personnage nostalgique, il ne fait aucun doute que Le Chat Potté : Le Dernier Vœu sera un succès au box-office pour Dreamworks, ce qui sera une bonne nouvelle pour le studio.

Dreamworks Animation a été l’un des premiers studios à adopter une stratégie de sortie alternative lors de la sortie Tournée mondiale des trolls en avril 2020 en tant que titre VOD avec une diffusion théâtrale limitée. Cela a provoqué beaucoup de controverse à l’époque, les cinémas AMC annonçant qu’ils ne distribueraient plus les films du studio à l’avenir. Cependant, la société a conclu un nouveau contrat avec Universal peu de temps après. Le studio sortira Les méchants en avril, mais Le Chat Potté : Le Dernier Vœu sera probablement leur premier grand succès au box-office depuis le début de la pandémie.





