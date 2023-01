« Le Chat Botté : Le Dernier Vœu » : une agréable surprise animée

pas de spoilers

Le nouveau film de l’univers de Shrek sort en salles ce jeudi. Antonio Banderas remet sa voix au félin.

© IMDbLe Chat Potté : la dernière volonté.

À partir de ce jeudi, les enfants et les familles d’Amérique latine pourront profiter d’un nouveau film d’animation adapté à tous les publics. C’est une nouvelle aventure Chat Bottéqui à cette occasion est sous-titré dernier souhait. La production se déroulera évidemment dans l’univers de Shrek dont le personnage fait partie depuis le deuxième film et aura à nouveau Antonio Banderas comme son protagoniste.

« Le chat botté: le dernier souhait » nous montrera le célèbre félin dans une aventure où il doit trouver où se trouve une star capable de répondre à n’importe quelle demande. Dans le cas du protagoniste de l’histoire, l’aventure s’articulera autour de la découverte afin de retrouver toutes leurs vies puisque, tout au long de ses différentes aventures, il les a perdues une à une et la prochaine mort sera définitive.

La chose la plus importante à souligner dans le cas de ce film a à voir avec le style d’animation. Avec des similitudes avec ce qui a été vu dans Mitchell contre les machines ou dans Spider-Man: dans le Spider-Versece nouveau film mondial Shrek Il est soutenu par un changement d’animation très bien réussi. Dans chaque bataille entre Chat et le méchant du film, ainsi que des séquences d’action qui ne sont pas nécessairement des combats, ce style brille à la perfection.

Les moments humoristiques, qui sont entrecoupés de séquences des plus tendres, fonctionnent aussi très bien (préparez-vous à vous arracher les yeux avec le nouvel ami de Chat Botté). En ce sens, il convient de noter que bien qu’étant le septième film de la saga, il parvient à conserver de la fraîcheur et se positionne comme l’une des agréables surprises pour commencer la nouvelle année, en famille, en allant au cinéma.

+Le doublage argentin dans Le Chat Potté

Pour ceux qui choisissent d’aller voir « Le chat botté: le dernier souhait » dans sa version doublée, il est nécessaire de préciser qu’ils remarqueront des changements dans les tons de voix. C’est que, la famille des ours et des boucles d’or Ils ont été doublés par des acteurs argentins. Vous pouvez voir l’interview que nous avons faite avec Patricia Echegoyen et Julieta Nair Calvo ici. Dans la notice, échegoyen Remarque sur le doublage : «Ils nous ont donné cette permission de pouvoir apposer notre cachet et ils ont aimé ça. Dans mon cas, j’ai dit plusieurs fois : « Oh, j’ai dit… Non, je ne dirais pas ça, je dirais une telle chose » et c’était : « Oh, eh bien, allez, oui, parfait ‘. Alors c’était bien. ».

