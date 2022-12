« Le Chat Botté : Le Dernier Vœu » : les Argentins qui ont mis leur voix dans le doublage

Le 5 janvier prochain, Images universelles et DreamWorks apportera au cinéma un nouveau film de l’univers de Shrek. Il s’agit de « Le chat botté: le dernier souhait »où nous verrons le personnage joué par Antonio Banderas au bord du désespoir pour la première fois depuis ses débuts dans le deuxième film d’ogre. Parce que? Parce que, apparemment, il a passé les neuf vies que les chats auraient, et un autre accident pourrait être son dernier.

Dans ce contexte, Chat Botté entreprendra un voyage vers la forêt sombre, où il est dit qu’une étoile capable de réaliser des souhaits est tombée et que ce sera celle que ce chat cherchera à retrouver ses neuf vies. En chemin, bien sûr, il rencontrera de nouveaux personnages du monde des contes de fées, parmi lesquels figurent Boucle d’or et la famille des ours qui, dans ce cas, ont formé une famille recomposée.

Avant la sortie de « Le chat botté: le dernier souhait »actrices argentines Patricia Echegoyen et Julieta Nair Calvo a raconté ce que c’était que de faire partie du nouveau film de travaux de rêve. Tous deux ont été choisis pour donner la parole à maman ours et boucle d’orrespectivement, que dans la version originale sont britanniques et ici, il a été décidé de leur donner un accent de River Plate qui se démarque parmi les personnages qui parlent un espagnol neutre.

Pourquoi pensez-vous que ces films continuent de se connecter autant avec nous et avec un public de tous âges également ?

Patricia Echegoyen : Je ne sais pas, il m’arrive que j’ai vu Shrek et j’ai adoré. Il me semble que cela a à voir avec le fait que c’est un personnage qui a une sensibilité humaine, presque humaine… Il est presque comme s’il était humain, et il aborde des sujets sans stéréotypes et sans poser de fardeau sensible sur nous, non? Et je pense qu’il y a quelque chose à cela. Le Chat Botté a tout… il est fascinant mais il est narcissique, il a tout et impossible de ne pas lui céder.

Juliette Nair Calvo : Oui, et il y a de l’humour, c’est très attirant, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il a de nombreux clins d’œil pour les parents ou les non-parents. Il y a des gens qui sont adultes et qui ne sont pas parents et ils aiment ça quand même. On dit parents car c’est un film pour toute la famille. Mais j’aime souligner que les grands doivent aussi aller voir ce film, qui ouvre le 5 janvier, disons-le d’ailleurs, car ils vont passer un très bon moment. Ils vont passer un bon moment. Il a beaucoup d’humour et fait un clin d’oeil aux grands, et bien le chat avec des bottesC’est incroyable ce qu’il fait Antonio Banderas avec ce personnage, ses transitions de caractère, c’est merveilleux. Et aussi, il a un message très tendre, il y a une pause dans le film qui est vraiment très émouvante et j’ai pleuré…

Comment était-ce de trouver ce ton pour ces personnages, la famille des ours et Goldilocks?

PE : Il m’est arrivé de partir de moi-même, de ma voix et de chercher la vérité, disons, de ne pas tomber dans une voix affectée ou de la changer. Et bien, j’ai connecté avec ma mère, car je suis aussi la mère d’un adolescent. Parfois, oui, faites savoir que je suis un ours et grognez de temps en temps, mais oui, ce n’était pas difficile pour moi, disons, la vérité que j’ai immédiatement entré le code.

JNC : Et il est intéressant de noter qu’il y a eu un déclin à ne pas configurer une fausse voix pour ces personnages, mais à la rendre aussi réelle que possible. Donc, dans mon cas, ils m’ont dit: « Votre couleur de voix est parfaite pour petites bouclesva là-bas et cherche ta vérité ». C’était très bien pour moi en tant qu’actrice parce que je n’avais vraiment pas besoin de mettre une voix différente ou quelque chose qui serait déjà comme un fardeau supplémentaire. Donc, c’est merveilleux. Alors écoutez-le et c’est comme à un moment j’oublie que c’est moi même si c’est exactement ma voix.

PE : Et croire que seule la voix permet d’agir est un exercice incroyable. En tant qu’actrice, non ?

Comment était-ce de mettre le cachet argentin sur cet humour ? Parce que dans les dialogues de temps en temps un idiome était inséré

PE : Oui, parce que je pense qu’ils nous ont laissé, ils nous ont donné cette permission pour pouvoir y apposer notre marque et ils ont aimé ça. Dans mon cas, j’ai dit plusieurs fois : « Oh, j’ai dit… Non, je ne dirais pas ça, je dirais une telle chose » et il était, « Ah, eh bien, allez, oui, parfait ». Alors c’était bien.

JNC : Oui, oui, pareil. Et tout comme dans l’autre version, ils sont britanniques, cette famille assemblée d’ours et petites bouclesIci ce sont des Argentins et donc on parle de « vous » et cette petite différence de parler est très agréable.

+Le Chat Potté et une animation très différente

Le nouveau film de travaux de rêve change le style d’animation qui avait été vu auparavant dans l’univers de Shrek continuer à imiter celui images sony montré dans des productions comme Spider-Man dans le verset de l’araignée Oui Mitchell contre les machines. « Cela a attiré mon attention. Ma fille m’a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle tendance.stressé échegoyenqui a précisé que « charme ». En phase avec son collègue, Chauve, fait remarquer : « Vous voyez ce film et vous vous dites : ‘C’est une super production’, vraiment. Tout, les dialogues, les scènes. Ils n’ont pas l’air caricaturaux ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂