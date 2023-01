‘Le Chat Botté : Le Dernier Vœu’ : Comment le "Peinture de conte de fées" Le style a pris vie

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu a un style d’animation captivant qui a diverti les téléspectateurs depuis ses débuts sur grand écran. Non seulement le Shrek spin-off est différent, mais son histoire est aussi beaucoup plus unique que la version 2011 de chat Botté.





Dans un bref récapitulatif de l’histoire, cette nouvelle aventure voit le Chat Botté (exprimé par Antonio Banderas) se rendre compte qu’il est mort huit fois et qu’il ne lui reste qu’une dernière vie. Pour cette raison, sa dernière chance de récupérer le titre de « héros intrépide préféré » est d’utiliser les pouvoirs d’une star qui souhaite restaurer ses autres vies. Ce n’est pas une tâche facile car il doit surmonter des obstacles et combattre des méchants en cours de route.

Comme décrit par le réalisateur Joel Crawford, le style visuel ressemble à un « look de peinture de conte de fées », selon Yahoo Entertainment. De plus, le superviseur VFX du film, Mark Edwards, explique comment l’animation a réuni des artistes et des techniciens talentueux pour « pousser ce qu’un film d’animation peut être ».

« Le Chat Potté : Le Dernier Vœu en est un parfait exemple (collaboration) : prendre le concept d’une peinture de conte de fées et l’appliquer à tous les départements, en mettant en œuvre des centaines de petites modifications artistiques pour créer quelque chose de nouveau. »





Le chat botté a un style artistique distinct

Animation DreamWorks

Trois vidéos distinctes montrent les détails de l’œuvre d’art dans Le Chat Botté : Le Dernier Vœu. Dans le premier, Puss affronte un géant au début du film. Edwards mentionne que le pipeline d’animation, le niveau de contrôle des détails artistiques, le feuillage cuit par image pour un personnage massif et le processus de destruction sont quelques-uns des aspects les plus importants de la scène. Ici, le but était de créer une séquence visuellement attrayante et dynamique.

La deuxième vidéo se concentre sur Wolf et Goldilocks du méchant. Dans son évaluation, Edwards attribue au leadership de DreamWorks Animation la construction des enjeux appropriés pour garantir l’efficacité du scénario.

«Wolf a ce grand langage en forme de diamant intégré dans sa silhouette et un masque facial qui le rendait amusant à pousser dans CFX et l’éclairage. Parfois, nous pouvions aussi le pousser dans sa palette de couleurs de base en noir, blanc et rouge pour accentuer le drame.

Comme vous le verrez dans la dernière vidéo, l’équipe de production a donné à Puss le look emblématique de la peinture de conte de fées. C’est un résultat fascinant qui met vraiment en évidence l’effort et le travail acharné mis dans le film.

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu est maintenant disponible dans les cinémas du monde entier. De plus, vous pouvez trouver la critique du film par 45secondes.fr ici.