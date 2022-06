Le chat botté : la bande-annonce du dernier vœu trouve le félin cape et épée embarqué dans une aventure épique

Le félin préféré de tout le monde, épris de leche, fanfaron et défiant la peur, revient dans la dernière bande-annonce de Le Chat Botté : Le Dernier Vœu. Publiée avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures, la bande-annonce ramène le public dans l’univers de Shrek pour la première fois en plus d’une décennie, alors que DreamWorks Animation présente une toute nouvelle aventure pour Antonio Banderas en tant que chat botté préféré des fans.

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu trouve l’audacieux hors-la-loi Le Chat Potté découvre que sa passion pour le péril et son mépris pour la sécurité ont fait des ravages. Puss a brûlé huit de ses neuf vies, bien qu’il ait perdu le compte en cours de route. Récupérer ces vies enverra le Chat Botté dans sa plus grande quête à ce jour. Et ce sera grandiose de toutes les manières possibles, car l’animation utilisée pour décrire les événements épiques de Le Chat Botté : Le Dernier Vœu s’éloigne des goûts de Shrek et à la place nous rappeler Sony Pictures Animation Spider-Man: dans le Spider-Verseles images ressemblant à une peinture vibrante prennent vie.

Antonio Banderas, nominé aux Oscars, revient en tant que voix du célèbre Chat Botté alors qu’il se lance dans un voyage épique. Lorsqu’il apprend qu’il a utilisé huit de ses neuf vies, Puss et ses amis se lancent dans un voyage pour trouver le mythique Last Wish et restaurer les vies qu’il a perdues tout en échappant à de nouveaux ennemis qui tentent de le traquer.

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu Trouve le félin cape et épée face à sa mortalité

Avec une seule vie restante, Puss devra s’humilier et demander l’aide de son ancien partenaire et ennemi juré : la captivante Kitty Soft Paws, interprétée par la nominée aux Oscars Salma Hayek. Dans leur quête, Puss et Kitty seront aidés – contre leur meilleur jugement – par un cabot miteux, bavard et implacablement joyeux, Perro (Harvey Guillén, Ce que nous faisons dans l’ombre). Ensemble, notre trio de héros devra garder une longueur d’avance sur Boucle d’or (Florence Pugh, nominée aux Oscars, Veuve noire) et la Three Bears Crime Family, « Big » Jack Horner (le gagnant d’un Emmy John Mulaney, Grande Bouche) et terrifiant chasseur de primes, Le Grand Méchant Loup (Wagner Moura, Narcos).

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu présente un casting comique de stars qui comprend l’actrice oscarisée Olivia Colman, Ray Winstone (Veuve noire), Samson Kayo (Découpé en tranches), Anthony Mendez, nominé aux Emmy Awards (Jeanne la Vierge) et le nominé aux Tony Da’Vine Joy Randolph (Tournée mondiale des trolls).

La suite tant attendue du blockbuster nominé aux Oscars 2011, Le dernier souhait est réalisé par Joel Crawford et produit par Mark Swift, l’équipe créative derrière le succès de DreamWorks Animation, Les Croods : une nouvelle ère. Le producteur exécutif du film est le fondateur et PDG d’Illumination, Chris Meledandri.

Le réalisateur Joel Crawford a taquiné des thèmes plus sombres pour Le Chat Botté : Le Dernier Vœu en disant: «Il y a des tons plus sombres là-dedans. Puss en est à la dernière de ses neuf vies. Il est aux prises avec sa mortalité, sa peur de la mort est le moteur qui fait tourner le film, et les contes de fées de Grimm ont été une grande source d’inspiration [on that front].”

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu devrait sortir en salles aux États-Unis le 21 décembre 2022 par Universal Pictures.