Le chasseur de primes Bossk reviendrait selon la rumeur dans Le livre de Boba Fett

Un nouveau Guerres des étoiles la rumeur spécule que Bossk, le chasseur de primes ressemblant à un lézard, reviendra dans l’univers dans la prochaine série Disney + Le livre de Boba Fett. Lrmonline.com rapporte que Bossk apparaîtra effectivement dans l’émission, ce qui aurait beaucoup de sens si c’était vrai. Alors que la rumeur doit être prise avec des pincettes, l’apparence de Bossk s’alignerait sur la direction de l’émission, étant donné qu’elle se concentrera sur un couple de chasseurs de primes. Plongeons dans la rumeur ainsi que quelques théories environnantes sur la série Boba Fett.

Lorsque Le livre de Boba Fett a été annoncé à la fin de Le Mandalorien Saison 2, des dizaines de théories de fans ont explosé en ligne en se demandant qui pourrait apparaître dans la série aux côtés de Boba Fett. Les théories les plus évidentes se sont concentrées sur les chasseurs de primes classiques, car Boba Fett a une vaste expérience avec ces personnages. Certaines théories ont émis l’hypothèse que Cad Bane – qui a fait ses débuts le Star Wars: La guerre des clones– apparaîtrait, mais aucune source digne de confiance ne l’a encore confirmé. Cependant, il semble que Bossk apparaîtra très probablement après que plus d’une source d’information l’aura signalé. Boba Fett a beaucoup d’histoire avec les Trandoshan, il est donc facile de croire la rumeur.

Bossk est apparu pour la première fois dans Star Wars : L’Empire contre-attaque avec une brève apparition où il a été montré aux côtés de plusieurs autres chasseurs de primes chargés de trouver le Millennium Falcon. Après ce film, cependant, Bossk ne se présentera pas dans un Guerres des étoiles projet jusqu’à La guerre des clones série animée, qui lui a donné une trame de fond plus approfondie. Pendant le spectacle, Bossk et Boba Fett ont travaillé ensemble avec Aurra Sing et Castas (autres chasseurs de primes), et ils ont effectué plusieurs missions ensemble. En fait, Bossk a été le garde du corps d’un adolescent de Boba Fett pendant un certain temps, ils sont donc bien habitués. Le sort de Bossk depuis L’empire contre-attaque n’a jamais été discuté dans aucun Guerres des étoiles projet, donc Le livre de Boba Fett serait une série intelligente et bienvenue pour lui de réintégrer l’univers.

Ce n’est qu’une des nombreuses rumeurs qui entourent Le livre de Boba Fett série comme de nombreux autres personnages classiques ont été lancés comme camées potentiels. Cobb Vanth, joué par Timothy Olyphant dans Le Mandalorien, a été largement répandu pour apparaître ainsi que le Mandalorien lui-même, Pedro Pascal. Han Solo, Chewbacca et Baby Yoda sont également des rumeurs à long terme, mais Guerres des étoiles les fans ne devraient probablement pas avoir d’espoir pour l’un d’entre eux. Étant donné la nature secrète du tournage, cependant, il est certainement possible que les producteurs Dave Filoni et Jon Favreau aient créé des camées assez sauvages, un peu comme Luke Skywalker dans Le Mandalorien Finale de la saison 2. Seul le temps nous le dira.

Le livre de Boba Fett est actuellement confirmé pour jouer Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett et Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été donnée, la série fera ses débuts sur Disney + au cours de l’hiver 2021 – probablement au mois de décembre. Comme les précédentes émissions Dsiney +, il publiera des épisodes chaque semaine. Cette nouvelle provient de lrmonline.com.

Sujets : Boba Fett, Star Wars, Disney Plus, Streaming