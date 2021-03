Le chasseur de planètes TESS de la NASA a espionné 2200 mondes candidats au cours de ses 2 premières années

Un vaisseau spatial de la NASA construit pour repérer des mondes extraterrestres a terminé ses deux premières années de travail, et le décompte est fait: la mission transportée en 2241 nouveaux exoplanète candidats pour que les scientifiques étudient.

Le satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit ( TESS ) lancé en avril 2018, conçu pour passer deux ans à parcourir la majeure partie du ciel. Chaque mois, le vaisseau spatial se transforme en une nouvelle bande d’étoiles et de regards, surveillant les baisses de luminosité caractéristiques causées par une planète traversant l’étoile et le télescope. Dans un nouveau catalogue, les astronomes offrent une vue détaillée d’une foule de planètes candidates que le vaisseau spatial a identifiées au cours de ses deux premières années de travail.

« Ce qui est passionnant, c’est de regarder la carte des exoplanètes TESS comme une sorte de liste de choses à faire – avec 2000 choses dessus », Natalia Guerrero, chercheuse au Massachusetts Institute of Technology et auteur principal de l’article, a déclaré dans un communiqué de la NASA .

Pour produire le nouveau catalogue, des dizaines de scientifiques se sont penchés sur les observations TESS de plus de 16000 cibles pour vider les planètes candidates de autres types de phénomènes , trouvant 2 241 mondes extraterrestres potentiels.

Les chercheurs ont également effectué des tests initiaux évaluant ces planètes candidates, capturant plus de 500 autres phénomènes déguisés en mondes extraterrestres – parfois un phénomène dans l’espace, parfois une bizarrerie produite par les activités de l’engin spatial. (Les astronomes écrivent que les scientifiques trouveront probablement plus de faux positifs en analysant les candidats plus en détail.)

La première étape pour chaque soi-disant «objet d’intérêt» sera de confirmer que les observations représentent vraiment une planète, un processus appelé confirmation de la planète. Confirmer un candidat exoplanète nécessite de mesurer à la fois la taille et la masse d’un objet pour être sûr que c’est vraiment une planète à l’origine du blip, plutôt qu’un autre phénomène. Les scientifiques n’ont confirmé que 120 des candidats décrits dans le catalogue TESS à ce jour, selon le communiqué de la NASA, car le processus nécessite des instruments toujours très occupés.

Cette réalité signifie que le catalogue, pour autant qu’il soit un corpus de travail en lui-même, représente également un buffet de recherches scientifiques futures. « C’est un travail incroyable – un riche stock de candidats d’exoplanètes que la communauté pourra extraire et explorer pour les années à venir », a déclaré Jessie Christiansen, chercheuse à l’Institut scientifique des exoplanètes de la NASA et co-auteur de l’étude. même déclaration.

De toutes ces nouvelles planètes possibles, quelques-unes se démarquent, bien sûr, y compris des découvertes qui représentent des premières pour la mission. Pi Mensae c, par exemple, un sous-Neptune pouvant héberger une atmosphère épaisse, a été la première découverte de la mission TESS. TOI 700 j est la première planète identifiée par TESS qui peut être de la taille de la Terre et en orbite dans la zone habitable de son étoile.

D’autres découvertes sont intrigantes en elles-mêmes. DS Tuc A b est près de six fois la taille de la Terre et n’a peut-être que 45 millions d’années. LHS 3844 b fait un circuit complet de son étoile en seulement 11 heures, bien qu’il ne s’agisse probablement que d’un rocher nu. TOI 1690 b peut orbiter autour d’une naine blanche, le noyau dense d’une étoile qui a perdu la plupart de ses éléments légers.

TESS observe toujours; La NASA a prolongé la mission pour un autre séjour de deux ans, qui maintiendra le vaisseau spatial en activité jusqu’en septembre 2022. Et les scientifiques travailleront avec les données existantes, y compris le nouveau catalogue, pour les années à venir.

« Maintenant, le rôle de la communauté est de relier les points », a déclaré Guerrero. « C’est vraiment cool parce que le terrain est si jeune, il y a encore beaucoup de place pour la découverte: ces moments ‘Aha’. »

Le catalogue est décrit dans un document téléchargé sur le serveur de pré-impression arXiv.org le 23 mars.

