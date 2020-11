Le chargeur rapide OnePlus 65W devrait être dévoilé aux côtés de OnePlus Nord SE: rapport

Tendance FP30 nov.2020 17:35:59 IST

OnePlus devrait proposer un chargeur rapide OnePlus 65W, qui a reçu la certification TUV. On dit que OnePlus Nord SE, qui devrait être lancé prochainement, pourrait être livré avec ce chargeur rapide. Selon Racine MyGalaxy, Le chargeur rapide OnePlus 65W pourrait être introduit dans les premiers mois de l’année prochaine. Le chargeur rapide fournira plusieurs taux de charge, 5,0 V / 3,0 A (15 W) et 10,0 V / 6,5 A (65 W).

Android Central signalé que OnePlus Nord SE disposera d’une batterie de 4500 mAh, qui sera chargée en moins de 40 minutes. Attendu pour être un modèle axé sur le budget, le Nord SE sera livré avec un panneau AMOLED.

OnePlus n’a pas révélé la date de lancement du Nord SE, mais le smartphone devrait être dévoilé en Inde et dans l’UE. L’appareil ne devrait pas faire ses débuts aux États-Unis.

Le fabricant de smartphones a présenté la série OnePlus Nord il y a quelques mois. Le premier smartphone de la série Nord est apparu en juillet et il est alimenté par Snapdragon 765G. Suite à cela, la société a lancé Nord N10 5G et Nord N100. Selon Android Central, les deux smartphones devaient être à gagner à partir de la fin de ce mois.

Selon GizChina, OnePlus Nord SE sera alimenté par le Snapdragon 765G et disposera d’un écran 90Hz. Le site Web technique a signalé que le Nord SE pourrait être lancé peu de temps après la série OnePlus 9.

OnePlus N10 5G coûte environ 30600 Rs en Inde, tandis que OnePlus N100 devrait coûter environ 15000 Rs. Le N10 5G dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. D’autre part, le N100 est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.

Auparavant, OnePlus ne vendait que des smartphones haut de gamme, mais il est maintenant entré dans le segment de milieu de gamme avec le dévoilement du premier OnePlus Nord.

