Le chargeur mobile ne fonctionne-t-il que si vous le déplacez? Pour que vous puissiez le réparer

Si votre mobile ne se charge que lorsque le câble bouge … essayez ces conseils.

Une charge rapide est toujours meilleure qu’une bonne batterie. Dans le cas où vous n’avez ni l’un ni l’autre, vous êtes sûrement l’un de ceux qui doivent laissez le mobile en charge pendant la nuit ou pendant plusieurs heures.

Et sûrement ce qui suit vous est arrivé à plus d’une occasion. Vous mettez le mobile en charge avec le câble et il ne se charge pas. Alerte! Bien sûr, vous déplacez le chargeur et l’énergie commence à entrer. La sorcellerie? Ne pas, il y a sûrement un problème qui doit être résolu.

Comment réparer le chargeur mobile ne fonctionne que si vous le déplacez

La première et la plus simple chose est vérifier s’il y a de la saleté accumulée dans le port de charge de notre appareil. À de nombreuses reprises, c’est la principale raison pour laquelle notre appareil ne se charge pas.

Le nettoyage du port de charge de notre appareil mobile est vraiment simple et vous n’avez besoin que d’un cure-dent, d’air comprimé et surtout, patience et soin.

Dans le cas où malgré ce qui précède, notre appareil ne se charge que lors du déplacement du chargeur, d’autres alternatives devront être essayées.

Il est possible que le problème vienne du mobile lui-même et qu’il y ait une erreur dans le port de charge. Avec un bon éclairage et à l’aide d’une loupe, nous pouvons vérifier s’il y a un signe de dommage, quelque chose de plié ou un autre problème.

Malheureusement, dans le cas où il en serait ainsi, la chose la plus sûre est que la garantie ne couvre pas lesdits dommages nous devrons donc nous payer pour réparer ladite casse.

Maintenant, nous n’avons pas de saleté dans le port de charge et il est en parfait état donc il est possible que ce soit le câble lui-même ou le chargeur qui pose des problèmes. Il sera donc temps d’y jeter un œil.

Si le chargeur se charge uniquement en déplaçant le câble, la chose la plus sûre est que certains composants internes sont endommagés. La plupart d’entre nous négligeons les câbles, les laissons n’importe où, les plions et les maltraitons honnêtement.

Donc si le chargeur et son câble sont en parfait état à l’œil nu, il est fort probable qu’il soit endommagé à l’intérieur. Solution? Allez dans un magasin et achetez un autre chargeur. Soyez prudent car nous recommandons toujours des accessoires officiels ou du moins de marques reconnues Et c’est qu’en la matière cela ne vaut pas la peine d’économiser quelques euros et de mettre en péril la santé de notre appareil avec un chargeur de qualité douteuse.

Enfin, si nous avons essayé tout ce qui précède – nettoyez le port de charge, achetez un nouveau câble, voyez s’il y a des composants endommagés … – et l’appareil mobile ne se charge toujours pas, notre recommandation est d’aller dans un centre de réparation, tant que le terminal n’est pas sous garantie, afin qu’un technicien effectue une vérification complète et diagnostique quelle est la panne de notre appareil mobile.

