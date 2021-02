Le chargement à distance sans fil Motorola et Xiaomi est-il sûr?

Voici ce que Motorola et Xiaomi disent de la sécurité de leurs systèmes de recharge sans fil à distance innovants.

Ils faisaient partie des actualités les plus parlées du début de cette année: Xiaomi d’abord, et Motorola plus tard, ont annoncé leur nouveau technologies de recharge sans fil à distance, nous permettant de jeter un regard sur ce qui est à venir dans le futur de la téléphonie mobile.

On a beaucoup parlé de ces deux nouveaux systèmes de recharge, et il nous en reste encore beaucoup doutes quant à son fonctionnement. Cependant, l’une des questions les plus répétées à cet égard est à quel point cette technologie est-elle vraiment sûre?. Et, bien qu’aucune entreprise n’ait voulu se mouiller À cet égard, nous pouvons extraire certaines informations de la documentation technique fournie par Xiaomi et Motorola.

Motorola mise sur la norme Qi, tandis que Xiaomi développe sa propre technologie

Bien que similaires, les technologies présentées il y a quelques jours par Xiaomi et Motorola présentent d’importantes différences architecturales. Dans le cas de Xiaomi, on parle d’une ** technologie propriétaire, basée sur une matrice d’antennes interférentielles de phase intégrées dans la base de charge, qui permettent de détecter les appareils à charger et d’émettre des ondes millimétriques chargées d’électricité vers eux. Celles-ci, à leur tour, recevront de l’énergie à travers un autre réseau d’antennes chargées de la capturer et de l’envoyer à la batterie.

Au lieu de cela, la solution conçue par Lenovo et Motorola est quelque peu différente. Et est-ce que les entreprises chinoises parient sur un technologie dérivée de la norme Qi –Celui qui est utilisé par pratiquement tous les téléphones portables avec recharge sans fil aujourd’hui–, qui permet aux appareils d’être chargés à un distance maximale entre 80 centimètres et 1 mètre. Dans le cas de Xiaomi, la distance est étendue à plusieurs mètres –Combien n’ont pas été spécifiés–.

Mais malgré les différences dans les technologies utilisées, Xiaomi et Motorola assurent une Puissance de charge maximale de 5 W. Cette puissance est loin d’être capable de nuire à un être vivant, encore moins à un être humain.

Pourquoi la 5G est sûre à 100%

De plus, alors que les deux technologies ne semblent pas être affectées par obstacles physiques qui pourrait être situé entre la base de chargement et l’appareil – Xiaomi et Motorola affirment que la vitesse de chargement n’en est pas affectée -, le Gerente générale de Lenovo en Chine a publié une déclaration pour clarifier que, comme mesure de sécurité spéciale, si une main ou toute autre partie du corps est identifiée comme étant des croix entre le signal et l’appareil en charge, le processus de charge s’arrêtera.

Les deux sociétés ont veillé à ce que vos systèmes sont totalement sécurisés. Et bien qu’aucun détail technique n’ait été proposé à cet égard, la réalité est qu’il n’y a aucune raison de penser que cette technologie pourrait être nuisible à moyen ou long terme. De plus, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui ces systèmes sont toujours phase de développement, et une fois que le moment de son implantation arrivera dans les appareils disponibles pour les consommateurs, les deux devront passer les certifications des organismes de réglementation correspondants.

