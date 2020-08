Le char Carmel d’Israël est contrôlé avec une manette Xbox et son intérieur ressemble à une salle de jeux

Si nous parlons de chars, les classiques M1 Abrams, M4 Sherman ou M10 Wolverine des États-Unis, le Leopard 2A4 de l’armée espagnole ou le T-90 russe viendront sûrement à l’esprit, mais le Carmel d’Israël n’a rien à voir avec eux. Il s’agit d’un prototype de char qui n’a pas de leviers, de nombreux boutons et fenêtres, mais qui est contrôlé avec une manette Xbox et son intérieur est plein d’écrans qui montrent l’image de l’extérieur.

Le char de combat est basé sur le États-Unis M113 APC. Il a été développé par trois organisations dans le cadre d’un effort conjoint, à savoir Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit et Rafael. L’intérieur a été conçu pour accueillir deux personnes / opérateurs et votre cerveau a été formé à l’aide de jeux vidéo comme «StarCraft II» ou «DOOM».

Une interface de contrôle que les opérateurs connaissent

Le Washington Post explique que le char a été conçu «avec une expérience utilisateur spécifique à l’esprit». Plus précisément, celui du service actif des Forces de défense israéliennes, dont l’âge varie entre 18 et 21 ans. Ce sont des gens qui, d’une manière ou d’une autre, sont familiers avec les jeux vidéo, donc avoir des commandes qui sont familières à un char de combat permet de rendre la courbe d’apprentissage plus conviviale.

Udi Tzur, commandant de la brigade blindée, explique qu’il a déjà vu les avantages de l’optimisation de la technologie en pensant aux jeunes soldats. Il assure qu’il leur a fallu environ quatre heures pour accéder aux commandes et au contrôle et que “ce n’est pas exactement comme jouer à ‘Fortnite’, mais quelque chose comme ça, et étonnamment mettez vos compétences en efficacité opérationnelle en un rien de temps«La raison, dit Meir Shabtai, directeur général des opérations des systèmes robotiques chez IAI, est que les opérateurs connaissent le contrôle et l’emplacement des boutons.

Les opérateurs contrôlent le réservoir à l’aide d’un contrôleur Xbox.

Mais ce n’est pas seulement une question d’interface. Des écrans qui couvrent l’intérieur et vous permettent de voir tout ce qui se passe à l’extérieur du réservoir afficher les informations sous forme de réticule, une carte, une liste des armes disponibles et même les munitions restantes. Cependant, il contrôle toujours un char dans la vraie vie, ce n’est donc pas exactement la même chose que de contrôler un tel véhicule dans un jeu vidéo comme «Battlefield».

Intérieur du réservoir.

D’autre part, l’appareil est équipé d’une intelligence artificielle. Cette IA a été formée à l’aide de jeux comme ‘StarCraft II’ ou ‘DOOM’, des titres très changeants et exigeants au niveau de stratégie qui ont servi à l’IA pour apprendre les stratégies de navigation, la détection de cibles ou la sélection d’armes. Le résultat, expliquent-ils dans WaPo, est de 20 à 30% meilleur que les humains pour se rendre du point A au point B sans se blesser.

De plus, le réservoir dispose d’un système de conduite entièrement autonome, semi-autonome et manuel. Il est capable de détecter des cibles et de sélectionner automatiquement l’arme appropriée, mais ne peut pas tirer. Cette action continue de revenir à l’opérateur humain et est une décision qui a également été prise par d’autres armées, comme les États-Unis.