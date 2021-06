Le chapitre Massive Resident Evil de Dead By Daylight est disponible sur PS5, PS4 maintenant

L’impressionnant jeu multijoueur asymétrique Dead By Daylight se sent un peu frappé par les STARS, car son chapitre attendu de Resident Evil est maintenant disponible sur PlayStation 5 et PS4. Comme annoncé précédemment, l’extension comprend un tout nouveau tueur sous la forme de Nemesis, ainsi que les survivants jouables Leon S. Kennedy et Jill Valentine. Deux ensembles légendaires vous permettent également de transformer le duo en Chris et Claire Redfield.

Achetez le chapitre et vous obtiendrez également un charme Umbrella Corporation, tandis que tout le monde pourra jouer sur la nouvelle carte de Raccoon City. Tout compte fait, il s’agit d’une énorme mise à jour, avec un tas de trophées supplémentaires à gagner également. Allez-vous redémarrer certains générateurs cette semaine ? Évitez le T-Virus dans la section commentaires ci-dessous.