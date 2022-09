Le chapitre de The Crown que la reine Elizabeth II n’a pas aimé et pourquoi

La série »La Couronne » est l’un des drames les plus populaires de la plateforme Netflix, révélant la vie politique et les romances qui se sont développées sous le grand règne de Isabelle II qui a duré 70 ans. Avec des événements de grande ampleur qui allaient façonner la seconde moitié du XXe siècle, le spectacle devait prendre un soin extrême pour raconter avec respect les événements survenus du vivant de la reine.

Compte tenu du succès de la production Netflix, beaucoup se sont demandé ce que la royauté pensait de l’histoire. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles la reine Elizabeth II aimait beaucoup la fiction, après que son fils Edward l’ait invitée à la voir. L’actrice vanessa kirbyqui joue la princesse Margaret dans »The Crown », a révélé que le princesse eugénie Il a commenté que sa grand-mère aimait les premiers chapitres de la série.

Cependant, il y a un détail qui a causé une grande colère au monarque de Grande-Bretagne. Selon les rapports, la reine Elizabeth II a montré son aversion spécifiquement pour l’épisode 9 de la saison 2, qui montre une dispute selon laquelle Elizabeth et son mari, le prince philippeils ont à propos de l’école qu’il fréquente Prince-Carlos.

Dans le chapitre, on voit comment le garçon a une mauvaise expérience en fréquentant Gordonstoun, l’école que son père a choisie parce qu’il y a fréquenté. Carlos se met à pleurer à cause du harcèlement dont il est victime et même le prince Philip en vient à penser que son fils est un faible. Les principales raisons pour lesquelles la reine Elizabeth détestait ce chapitre étaient :

« Je peux dire qu’elle était bouleversée par la façon dont le prince Philip est décrit comme un père insensible au bien-être de son fils. Elle a été particulièrement bouleversée par une scène où Philip ne sympathise pas avec un Charles clairement en colère alors qu’il rentre de chez lui. Cela ne s’est tout simplement pas produit », a déclaré la reine dans un communiqué.

Même le prince Charles, père de William et Harry, a avoué que, bien que son passage à l’école n’ait pas été facile, il a finalement réussi à le valoriser et a remercié ses parents pour leurs études.

» The Crown » est disponible sur Netflix, avec quatre saisons, avec sa cinquième saison à venir en novembre de cette année.