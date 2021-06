Le chapitre 296 de Black Clover est-il retardé? Attentes, spoilers et tout ce que vous devez savoir !

On rapporte que Black Clover fera une pause dans la semaine à venir. Le manga aurait également pris diverses pauses inattendues en raison d’une pandémie ou d’autres raisons incertaines. Dans le manga, Noelle était en train de changer de personnage. Cependant, le chapitre 296 de Black Clover fera une pause hebdomadaire et sera de retour avec une action complète alors que Noelle repousse ses limites pour sauver Lolopechka d’une manière ou d’une autre.

Dans les chapitres récents, la bataille avec le royaume de la pelle s’intensifie alors que les autres Black Bulls s’impliquent. Après le combat entre Magna et Dante, il y a un autre combat intéressant à venir entre Noelle et Vanica. Dans Black Clover 296, Noelle revêtira une forme d’armure et se renforcera pour combattre Vanica. Le combat aura ses propres rebondissements. Vanica ne va pas se soumettre facilement à Noelle ou laisser Lolopechka revenir.

Trèfle noir, Ch. 295 : La bataille avec le Royaume de Spade s’intensifie alors que d’autres Black Bulls se joignent au combat ! https://t.co/pYmpy1Hub2 pic.twitter.com/4BzUQL3sBm – Shonen Jump (@shonenjump) 6 juin 2021

Date de sortie du chapitre 296 de Black Clover

Depuis la dernière mise à jour, le chapitre 296 de Black Clover sortira le 21 juin 2021. Le manga est en pause pour la semaine à venir, comme indiqué. S’il y a d’autres changements, le changement sera reflété ici.

Où lire le manga Black Clover ?

Le Weekly Shonen Jump de Shueisha sérialise Black Clover depuis 2015. Le chapitre 296 de Black Clover sera officiellement disponible dans Viz et Mangaplus. Cependant, si vous avez manqué les derniers chapitres, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres sur le site officiel de Viz.

