Le chapitre 13 de Mandalorian a une connexion surprenante avec Bruce Lee

Le plus longtemps, Guerres des étoiles les fans ont rêvé que Bruce Lee deviendrait une partie d’une galaxie lointaine. Tapez simplement le nom du combattant avec Guerres des étoiles et Google vous servira une liste écrasante de vidéos de fans mettant en vedette Lee offrant une action sérieusement dopée tout en brandissant un sabre laser. Mais apparemment, ce n’est pas vraiment un rêve lointain que le dernier épisode de Le mandalorien va pour un subtil oeuf de Pâques Bruce Lee qui aussi un jour très spécial.

[Spoilers ahead for The Mandalorian Season 2 Episode 5, « The Jedi »]

L’épisode de cette semaine de Le mandalorien, intitulé « The Jedi », est sans conteste un régal absolu. Non seulement il présente enfin Rosario Dawson comme Ahsoka Tano à travers une scène d’introduction kickass, mais il prépare également le terrain pour les futurs débuts en direct de plus Guerres des étoiles personnages animés. Nous apprenons à connaître le vrai nom de The Child (bien que les fans s’en tiendront probablement à l’appeler Baby Yoda), son histoire, son véritable âge et bien plus encore lorsque l’ancien Jedi interagit avec lui par télépathie.

Mais il introduit également un nouveau personnage – Morgan Elsbeth, le magistrat impitoyable de la ville de Calodan sur la planète Corvus, qui n’est pas seulement connecté au passé d’Ahsoka mais aussi au légendaire Bruce Lee.

Qui est Morgan Elsbeth?

L’épisode s’écarte de Le mandalorienLe style d’ouverture habituel, c’est-à-dire avec Mando et The Child, pour présenter Ahsoka Tano, qui, comme Bo-Katan l’a informé, est sur la planète forestière de Corvus. Elle chasse quelqu’un et Morgan Elsbeth, protégée par sa légion de gardes scouts et les hauts murs de la ville de Calodan, est celle qui a les réponses. Morgan travaille pour l’Empire, sous lequel elle pille des planètes tentaculaires et les dépouille de leurs ressources naturelles pour reconstruire la flotte impériale stellaire.

Compte tenu de l’état de Corvus, il est évident qu’il a connu un sort similaire et que ses citoyens sont maintenant obligés de vivre dans des conditions semblables à des bidonvilles sous la cruelle dictature de Morgan. Voyant la capacité d’Ahsoka à envoyer facilement des dizaines de ses gardes éclaireurs armés, Morgan tente d’enrôler Mando comme assassin à gages pour mettre fin à Ahsoka mais il conclut un accord avec elle et libère la ville.

Ahsoka réussit à coincer Morgan et lui pose une question à un million de dollars (euh, Beskar?) – qui prépare effectivement le terrain pour des visages Jedi plus familiers et un autre Guerres des étoiles scélérat. Bien qu’on ne sache pas si Morgan crache des informations cruciales ou non ou quel est son destin final après qu’Ahsoka en ait fini avec elle, quiconque a eu du mal à reconnaître l’actrice jouant le magistrat voit ses doutes confirmés après le sabre laser stellaire-vs-Beskar – duel de personnel entre les deux guerriers – c’est Diana Lee Inosanto.

Mais qui est Diana Lee Inosanto?

Diana Lee Inosanto est la fille d’un instructeur d’arts martiaux bien connu, Dan Inosanto et Sue Ann Reveal et également connue pour être la filleule de Bruce Lee. Son père est surtout connu comme le partenaire d’entraînement de Lee, à qui il a également enseigné l’art de manier le nunchaku, une arme d’arts martiaux traditionnelle d’Okinawa. Il est apparu dans de petits rôles dans de nombreux films avec Lee, jusqu’à son dernier film, Jeu de la mort. Dan était un compagnon constant de Lee tout au long des années 1960, l’accompagnant dans des émissions de télévision et des plateaux de cinéma.

Diana perpétue l’héritage de sa famille en tant que cascadeuse et artiste martiale de classe mondiale en plus d’être une actrice, écrivaine et réalisatrice. Elle s’est également rendue sur Instagram pour parler avec enthousiasme de son camée en tant que Morgan Elsbeth.

« Quelle galaxie de changement! Je suis impressionné par la façon dont les planètes et les étoiles se sont alignées et j’ai eu l’occasion de m’exprimer en tant qu’acteur … en tant qu’artiste. Je suis tellement excité par cet épisode significatif. (C’était le secret le plus dur et le plus glorieux que j’ai eu à garder si longtemps). Je suis extrêmement reconnaissant et profondément honoré en ce moment (c’est bouleversant! Je suis tellement honoré d’avoir travaillé avec cette distribution et cette équipe incroyables.) #StarWars ‘fan girl’, j’ai pleuré sur moi un océan de joie (peut-être même la taille de la planète Kamino) Et que mon rêve d’enfant se réalise! Je ressens la véritable essence de la gratitude. Mabuhay! Que la Force soit avec toi! »

Alors que Rosario Dawson en tant qu’Ahsoka est, sans aucun doute, un régal absolu, Diana en tant que Morgan Elsbeth se révèle à égalité en tant que digne adversaire et en tant que méchant qui parvient à semer la peur avec un seul regard effrayant. Et étant donné que son destin n’est pas révélé à la fin de l’épisode, nous n’avons peut-être pas vu la dernière d’elle sur Le mandalorien.

Étonnamment, la date de diffusion de « The Jedi », c’est-à-dire le 27 novembre, coïncide également avec le 80e anniversaire de l’acteur décédé. Coïncident? Probablement pas, ce qui rend l’épisode encore plus spécial. Vous pouvez consulter le dernier épisode de Le mandalorien, maintenant en streaming sur Disney +.

