Le chapitre 1029 de One Piece a-t-il été retardé?

One Piece Chapter 1029 sera reporté, cependant, les spoilers du chapitre 1028 ont été publiés. Le CP0 et Sanji vs Queen sont les sujets du chapitre le plus récent. Sanji vs Queen commence avec le chapitre le plus récent de One Piece, qui se déroule dans la chambre d’hôtes du château d’Onigashima.

TITRE : « Serpent Prachio »

One Piece montre les nouvelles capacités de Sanji alors qu’il combat la reine. Parce que le manga prend des vacances, les spoilers ont été publiés tôt. Le CP0 reçoit un appel et s’entretient avec Den Den Mushi dans le dernier chapitre One Piece. Le patron a parlé avec un homme énigmatique, et ils ont entendu parler d’un nouveau dragon qui pense que le fruit de Vegapunk est à blâmer.

Les lecteurs devront patienter encore un peu pour en savoir plus sur l’état de la bataille à Onigashima puisque la publication de « One Piece » 1029 devrait être reportée en raison de la pause du manga la semaine prochaine.

« Brachiojaurus-Brachio Snake » commence avec le patron du CP0 conversant avec un individu inconnu. Ils découvrent Straw Hat Luffy est accompagné d’un dragon rose, et qu’ils sont l’adversaire de Kaidou. Le gouvernement mondial a rejoint le combat, et ils sont en route pour Wanokuni, selon l’homme mystérieux.

Il n’est pas sûr que Kaidou gagne. Ils ont discuté du vaisseau spatial qu’il avait vu et ont vérifié qu’ils avaient été envoyés par le gouvernement mondial. Ils divulguent trente mille armée de Kaidou contre 5400 armée de samouraï à douze mille armée de Kaidou contre huit mille samouraï dans l’analyse de combat.

Chapitre 1028 de One Piece

Le dernier chapitre de « One Piece » est sorti plus tôt dans la journée, et il semblait jeter les bases de la promesse du mangaka Eiichiro Oda de la plus grande bataille de la série. Le chapitre commence avec le CP-0 dans la zone d’accueil des visiteurs fournissant des informations sur l’état actuel de la bataille à Onigashima via den den mushi à leurs collègues (Rob Lucci et son équipage).

Selon l’un des Ciphers, Pol-0, la bataille a commencé avec 30 000 Beasts Pirates face à 5 400 soldats Minks-Pirates-Ninja-Samurai. À l’heure actuelle, l’équipe de Kaido ne compte que 12 000 guerriers, tandis que l’autre camp en compte 8 000.

Rob Lucci et son équipe s’approchent de Wano, et il informe l’agent du CP-0 à Onigashima que si Kaido perd, le gouvernement mondial a l’intention de prendre le contrôle de la nation isolée. Il informe également l’agent du nouvel ordre, qui lui ordonne d’appréhender Nico Robin quelle que soit l’issue de la guerre.

Avec seulement cinq minutes avant que l’île flottante d’Onigashima n’atteigne la Capitale des Fleurs, Momonosuke fait tout ce qu’il peut pour produire des Nuages ​​de Flammes pour empêcher l’île de tomber sur la zone gouvernée par le shogun. Pendant ce temps, Yamato part avec Momo pour nettoyer l’île des explosifs, réduisant ainsi les risques de dommages s’il entre en collision avec la terre.

Date de sortie du chapitre 1029 de One Piece

One Piece-Chapter 1029 sortira le 17 octobre. Sanji a dit qu’il ne voulait pas être un monstre et a refusé d’utiliser les capacités de Germa 66. La vue du corps de Sanji en cours de reconstruction stupéfie Queen. Luffy avec ses poings et ses cheveux en feu, Zoro de la série Legend of Zelda, Chopper déguisé en singe et bien d’autres ont été inclus dans la palette de couleurs. Dans le prochain chapitre de One Piece, les conflits sur Onigashima continuent.

Il s’agit du chapitre 1029 de One Piece. Pour en savoir plus, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.