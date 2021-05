Le chapelet de Mary, la reine des Écossais, volé lors d’un braquage d’un château anglais

Le chapelet de la tristement célèbre souveraine du XVIe siècle, Mary, reine des Écossais, a été volé lors d’un braquage audacieux du château d’Arundel en Angleterre. Les perles et autres objets volés valent environ 1,4 million de dollars (1 million de livres britanniques), mais leur importance historique est « inestimable », selon un porte-parole du château.

Des voleurs sont entrés par effraction dans le château, dans le West Sussex, le 20 mai, moins d’une semaine après la réouverture du site au public après avoir été fermé pendant la majeure partie du COVID-19 pandémie . La police pense que les cambrioleurs sont entrés par une fenêtre du château, ont brisé l’armoire en verre contenant les artefacts et se sont enfuis avec le contenu avant que la sécurité ne puisse répondre à l’alarme. Les voleurs ont probablement utilisé un 4×4 comme véhicule d’évasion, puis l’ont incendié et l’ont abandonné à proximité, selon la BBC .

Mary, reine d’Écosse, qui a brièvement gouverné l’Écosse et a été considérée par certains comme l’héritière légitime du trône anglais, aurait porté l’ensemble orné de perles de chapelet en or pendant ses 18 ans d’emprisonnement aux mains de sa cousine paranoïaque Elizabeth I, reine d’Angleterre, et les a même détenus lors de son exécution en 1587, selon la BBC.

« Le chapelet a peu de valeur intrinsèque en tant que métal », a déclaré un porte-parole du château d’Arundel à la BBC, « mais en tant que pièce du patrimoine national, il est irremplaçable ».

Les voleurs ont également volé un ensemble de coupes de couronnement que Mary a donné au comte Marshal, un titre royal actuellement détenu par le propriétaire de tous les artefacts volés, le duc de Norfolk Edward William Fitzalan-Howard.

La police demande à toute personne ayant des informations sur le vol de se manifester.

Une illustration de l’exécution de Marie, reine des Écossais, qui est représentée tenant le chapelet. (Crédit d’image: Print Collector / Getty Images)

Qui était Mary, reine des Écossais?

Mary est née en 1542 et était le seul enfant du roi Jacques V d’Écosse, décédé six jours seulement après sa naissance, quittant le pays pour être gouverné par des régents. À 5 ans, Marie a été envoyée en France, la patrie de sa mère, où elle a grandi à la cour du roi Henri II et a finalement épousé son fils François, qui est monté sur le trône de France en 1559. Cela a fait de Marie la reine consort de France. . Cependant, François est décédé prématurément un an plus tard, laissant Marie veuve à l’âge de 18 ans, selon Britannica .

Mary est retournée en Écosse en 1561 pour prendre sa couronne de reine d’Écosse mais était impopulaire parmi la noblesse écossaise. Pendant son absence, l’Écosse était passée de catholique romaine à protestante, et beaucoup considéraient la reine ouvertement catholique et élevée en France comme une étrangère. Après six ans et deux mariages mal choisis par Mary, dont le premier a conduit à la naissance de son fils James, la noblesse écossaise s’est révoltée et elle a été forcée de fuir en Angleterre pour se réfugier avec sa cousine Elizabeth I, la reine d’Angleterre, selon Britannica.

Elizabeth en voulait à Mary parce qu’elle était la suivante sur le trône anglais, en plus d’être reine d’Écosse, certains nobles la considérant même comme la reine légitime. Elizabeth a donc fait juger Mary et la condamner pour le meurtre de son deuxième mari, Henry Stewart, un crime qui n’a jamais été prouvé par les historiens malgré les tensions entre le couple à l’époque. Mary a passé les 18 années suivantes emprisonnées dans divers châteaux anglais avant d’être exécutée en 1587 à l’âge de 44 ans. Son fils James Ier monta plus tard sur le trône anglais après la mort d’Elizabeth sans héritier, selon Britannica.

