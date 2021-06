Le chaos! Stranger of Paradise: la démo exclusive PS5 de Final Fantasy Origin est cassée

Sony a peut-être estimé qu’il s’agissait d’un coup d’État pour obtenir les droits exclusifs de la démo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, mais l’échantillonneur PlayStation 5 est corrompu et ne démarre pratiquement pas. Le rédacteur en chef adjoint, Robert Ramsey, a essayé de tester le titre aujourd’hui, mais cela ne fonctionnera pas – et il n’est pas le seul, car Square Enix a admis qu’il enquêtait sur le problème :

Nous sommes conscients des problèmes rencontrés lors de la tentative de téléchargement et de lecture #StrangerOfParadise #Final Fantasy Version d’essai d’origine. Nous nous efforçons de résoudre ce problème et publierons une mise à jour dès que possible. Nous vous remercions de votre patience. – ÉTRANGER DU PARADIS FINAL FANTASY ORIGIN (@forigin) 13 juin 2021

L’éditeur a déclaré qu’il travaillait pour résoudre le problème mais, bizarrement, le client cassé reste toujours disponible au téléchargement. Nous supposons que PlayStation le retirera à un moment donné, car il ne se charge littéralement pas.

Voici ce que le compte parodique Kaz Hirai est sorti de sa retraite pour dire à ce sujet :

Désolé tout le monde, la démo de The Stranger Of Paradise ne fonctionne pas sur PS5 car la console n’est pas rétrocompatible avec les jeux PS3– Ex-PDG Kaz Hirai (@KazHiraiCEO) 13 juin 2021

Parfait.