Le chanteur Tevin Campbell parle franchement d’embrasser sa sexualité

Tevin Campbell dit qu’il n’a jamais caché qui il était, il était juste dans un voyage de découverte de soi qui incluait lui-même et ses proches.

Pour la première fois, le chanteur de R&B, connu pour ses chansons sensuelles des années 90 « I’m Ready » et « Can We Talk », devient franc sur le fait d’être un homme gay dans l’industrie de la musique et d’embrasser pleinement qui il est.

Campbell a fait irruption sur la scène à l’âge de 12 ans, forgeant une carrière musicale réussie grâce à des mentors comme Benny Medina Quincy Jones. À la fin de son adolescence et dans la vingtaine, il a déclaré dans une interview avec le podcast « People Every Day », « Je connaissais ma sexualité, mais je n’ai pas pensé à la représentation que je ne voyais pas dans l’entreprise. Je n’ai pas pensé à ces choses.

« Quand j’ai fait mon coming-out à ma famille et à mes amis (à) vers 19 ou 20 ans, c’était tout pour moi. Et puis j’ai pris le chemin de la découverte de moi-même. Je ne savais pas qui j’étais », a-t-il partagé.

Le chanteur se produit lors du KMEL Summer Jam au Shoreline Amphitheatre le 13 août 1994 à Mountain View, en Californie. Tim Mosenfelder/Getty Images

Ce voyage comprenait un déménagement à New York pour jouer dans la comédie musicale de Broadway « Hairspray » en 2004, où il « a beaucoup grandi ».

« C’était un grand moment dans ma vie », a-t-il déclaré. « Les personnes LGBTQ+ qui vivaient une vie normale et avaient des partenaires. Je n’avais jamais vu ça. Cela me plaisait, et c’étaient des gens formidables. Je n’ai jamais été là. Cela m’a donc donné toute cette vision du monde.

Au fil des ans, il y a eu des rumeurs et des spéculations sur sa sexualité. Cependant, Campbell a déclaré que cela ne l’avait jamais affecté au plus fort de sa renommée car il était « très protégé ». Il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque. »

« Je n’ai rien caché de moi. J’étais moi. Je m’en fichais. Je n’ai pas essayé d’agir d’une certaine manière ou quoi que ce soit », a-t-il dit, ajoutant qu’à cette époque, « vous ne pouviez tout simplement pas être (gay) à l’époque. »

Plus tôt cette année, a déclaré Campbell, les gens pensaient qu’il avait apparemment confirmé sa sexualité lorsqu’il a répondu à une personne sur Twitter lui demandant s’il était gay. Il a répondu dans un tweet supprimé depuis, « Tevin est… » avec un emoji arc-en-ciel.

« C’était une chose décontractée pour moi », a-t-il dit, notant que les gens l’ont pris comme son coming-out alors que ce n’était pas le cas. « J’aime mes fans, mais ce qu’ils pensent de moi et de ma sexualité n’a aucune importance pour moi. »

« C’est le problème pour moi, quand nous pouvons arriver à l’endroit dans la société, en particulier les Noirs, où quelqu’un peut juste (facilement) dire: » Vous savez, oui, je suis gay « », a-t-il déclaré. « Chaque personne dans le monde n’est pas hétéro. Passer à autre chose. Quand tu arrives à un point de ta vie où tu t’aimes tellement et que tu te fous complètement de ce que les gens pensent ou disent de toi, ça fait tellement de bien. »

Avec plus d’artistes noirs queer comme Frank Ocean et Lil Nas X visibles, Campbell a dit qu’il détestait que ce ne soit pas comme ça dans les années 90. Cependant, il a admis qu’il « n’aurait pas été préparé » quand il était enfant « pour être un porte-parole de la communauté LGBTQ+ ». « Mais je suis content que ça change parce qu’il y a beaucoup d’enfants, en particulier de jeunes garçons noirs, qui ont besoin d’être représentés. »

Revenant à la musique après une brève pause, Campbell a déclaré que ce qui le rend le plus heureux est « le fait que je m’embrasse ».

« Parce que j’avais l’habitude de me battre pour de petites choses », a-t-il déclaré. « Si vous avez 45 ans et que vous vous reprochez encore vos fautes… ce n’est pas une bonne chose. Aime toi toi-même. »