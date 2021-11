Le chanteur principal de Wheatus révèle une histoire troublante qui a inspiré «Teenage Dirtbag»

Le chanteur de Wheatus, Brendan B Brown, a levé le voile sur l’inspiration derrière l’énorme succès du groupe « Teenage Dirtbag », plus de 20 ans après que la chanson ait atteint la première place des charts britanniques.

La chanson aurait pris quatre ans à écrire et aurait été inspirée par un meurtre horrible qui a eu lieu dans les bois derrière la maison de Brendan dans sa ville natale de Northport, New York.

Le meurtre a été utilisé comme plus de carburant pour la « panique satanique » des années 1980, et a amené les gens à diaboliser AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest et d’autres groupes qui ont contribué à définir le Heavy Metal, mais il a également aidé Brendan à écrire une chanson de défi et de s’en prendre aux personnes étroites d’esprit avec lesquelles il a grandi.

« Le récit de Teenage Dirtbag est entièrement fictif et ne touche que certains des personnages avec lesquels j’ai grandi, mais ma propre éducation ferait une chanson beaucoup plus sombre et moins populaire », a déclaré Brendan au Cambridge Independent.

« Il y a eu un meurtre dans ma ville quand j’avais 10 ans et il s’est avéré que c’étaient des adolescents qui prenaient d’énormes quantités de drogue, beaucoup de PCP et d’acide, tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main.

« Il y avait beaucoup de petits délits et de drogue et ces enfants se sont impliqués dans une sorte de truc de Satan et ils ont attiré leur ami Gary dans les bois et l’ont poignardé à mort au nom du diable.

Le meurtrier, Ricky Kasso, a révélé plus tard qu’il portait un t-shirt AC/DC, ce qui a provoqué une énorme panique dans la communauté locale au sujet des liens supposés entre la musique rock et le satanisme.

Crédit : Alamy

« C’est arrivé un pâté de maisons derrière ma maison d’enfance dans les bois. Des bois où j’avais fait du vélo et où j’étais allé attraper des grenouilles et des serpents. C’était dans le terrain de jeu de mon enfance que cela s’est passé »

Bien qu’indirect, le meurtre a eu un grand effet sur le jeune Brown. « Cela a fait tous les journaux, et la télévision, évidemment ; et là, j’avais 10 ans, me promenant avec une valise pleine d’AC/DC, d’Iron Maiden et de Metallica – et tous les parents, les professeurs et les flics pensaient que je était une sorte d’adorateur de Satan », a-t-il déclaré. « C’est donc la toile de fond de cette chanson. »

« Donc, quand je chante : « Je ne suis qu’un sac à dos d’adolescent », je dis en fait : « Ouais, f- vous si vous ne l’aimez pas. Ce n’est pas parce que j’aime AC/DC que je suis un adorateur du diable, et vous êtes un idiot », a-t-il dit. « C’est de là que ça vient. »

Bien que le groupe n’ait jamais réussi à égaler le succès de Teenage Dirtbag, la chanson elle-même laisse derrière elle un héritage impressionnant.

The Official Charts Company rapporte que le morceau a atteint la deuxième place au Royaume-Uni, restant dans les charts pendant 39 semaines, avec l’album parent des chansons, Blé, culminant au n ° 7 sur le graphique et y restant pendant 34 semaines.