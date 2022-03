Le chanteur Kid Rock dit qu’il « aime » quand les gens essaient de « l’annuler »

Alors qu’il y a des tas de gens dans le monde qui sont terrifiés à l’idée d’être « annulés », le chanteur Kid Rock dit de le faire.

Kid Rock a répondu en disant qu’il était « non annulable » et « n’en a rien à foutre ».

« Je ne suis pas au lit avec de grandes affaires d’entreprise », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, je ne suis redevable à personne – pas de maisons de disques, pas d’intérêts corporatifs, rien du tout. Vous ne pouvez pas m’annuler. J’adore quand ils essaient.

Crédit : Alamy

Kid Rock s’apprête à sortir son nouvel album Mauvaise réputationqui présente l’un de ses derniers singles intitulé « Don’t Tell Me How To Live », où il fait référence à la génération Y comme des « flocons de neige » affirmant que « chaque opinion » les a « offensés ».

Il continue en chantant: « Alors, qu’est-ce qui se passe avec tout le contrecoup / vous les flocons de neige, voici un flash d’information: personne ne va me dire comment vivre. »

Dans un autre morceau, « We The People », Kid inclut les paroles « Let’s go, Brandon », qui est largement utilisé comme argot signifiant « F ** k Joe Biden ».

Il a également critiqué la réaction à la pandémie de coronavirus, chantant : « Le COVID est proche. Il arrive en ville. On doit agir vite, fermer nos frontières. Joe Biden le fait, les médias l’embrassent. Big Don le fait, et ils le traitent de raciste.

« Si vous pensez que je vais m’asseoir là-bas et dire ne me dites pas comment vivre, ‘We The People’, pendant que les gens brandissent leurs putains de cartes de vaccins et portent des masques, c’est de la merde ça ne se passe pas. »

À moins que Trump n’ait un bar karaoké souterrain, nous ne savons pas où Rock sera autorisé à se produire, compte tenu des restrictions actuelles.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le rock suscite la controverse, car en 2016, le chanteur de « All Summer Long » a lancé un pro-Trump T-shirt ligne.

Ses chemises indiquaient «God Guns & Trump» et un autre dessin avec une carte brisée de l’Amérique avec les États rouges étiquetés «États-Unis d’Amérique» et les États bleus représentés par «Dumbf ** kistan».

Rock a même flirté avec l’idée de s’impliquer lui-même dans la politique.

En janvier, cela a été rapporté par Rolling Stone ; après la sortie de sa chanson « We The People », le natif du Michigan est soutenu par des membres républicains du Congrès pour se présenter dans le 5e district du Congrès du Tennessee, qui doit avoir lieu le 8 novembre.