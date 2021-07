Le chanteur de Korn partage sa version obsédante de « C’est un péché »

Jonathan Davis, leader et chanteur du groupe de nu metal Korn, a partagé une nouvelle et inquiétante interprétation de la chanson « It’s A Sin », l’un des grands classiques de la musique pop interprétée pour la première fois par le groupe britannique Pet Shop Boys en l’année 1987.

Cette reprise de rythme ambiant a été réalisée dans le cadre de la bande originale de la série Amazon Prime « Paradise City », qui présentait auparavant une nouvelle version de « A Girl Like You », une chanson d’Edwin Collins qui a reçu un nouveau traitement par le duo de Machine Gun Kelly et Travis Barker.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Johnny Depp travaillerait sur une nouvelle musique avec Jeff Beck

Des artistes comme Meg Myers, Kings of Leon, Smashing Pumpkins ou Sleeping With Sirens font partie de cette bande originale. « Paradise City » raconte à travers huit épisodes le choc entre la vie d’une rock star qui semble avoir tout et un enfant qui l’idolâtre, qui sera consumé par le marché de la musique et le côté obscur de la ville de Los Angels

La production Amazon Prime a été créée par Ash Avildsen et est un spin off du film sorti en 2017 « American Satan », qui mettait en vedette Andy Birsack du groupe Black Veil Brides et Ben Bruce, chanteur principal de Asking Alexandria. La série met en scène l’actrice et chanteuse Bella Thorne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Coldplay se lance dans un voyage psychédélique avec sa nouvelle chanson « Coloratura »

Cette semaine, Brian « Head » Welch, guitariste principal de Korn, a souligné que le bassiste Reginald « Fieldy » Arvizu resterait à la maison pendant la prochaine tournée du groupe, car il avait besoin de se reposer après avoir révélé dans une récente interview que son partenaire Il a retombé dans quelques « mauvaises habitudes » et qu’il mettra du temps à renouer avec sa famille.