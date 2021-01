Le chanteur de Kings of Leon parle d’un nouvel album

Rois de Léon se préparer à lancer le 5 mars « Quand tu te vois« , Le huitième album studio qui vient après presque quatre ans et demi d’attente pour ses fans, après avoir sorti en 2016 »Des murs». Votre chanteur, Caleb Followill, a suggéré que ce nouvel album est son travail le plus personnel à ce jour.

Ce serait à travers une récente interview pour The Sun dans laquelle Followill, accompagné de son frère Nathan, partagerait quelques détails sur ce matériel, dont la date de sortie aurait été reportée en raison de la pandémie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Blackstar » n’aurait pas été l’adieu de David Bowie

«La décision de le publier maintenant était notre réponse que nous ne pouvions pas partir en tournée pour le moment. Nous espérons que d’ici l’été, nous pourrons déjà faire les présentations que nous sommes ravis de faire », a-t-il commenté. Nathan, qui apprécie profondément le soutien et la compréhension des fans.

Concernant le contenu de l’album, Caleb assure que lui et ses camarades de groupe ont utilisé le temps supplémentaire pendant la pandémie pour lui donner quelques touches, commentant qu ‘«ils ne cherchaient pas à se précipiter».

Nous devions nous assurer que nous étions satisfaits de tout et nous sommes revenus critiquer les petites choses que nous voulions entendre en lui.

Concernant les paroles des chansons, Caleb suggère que cet album est le travail le plus personnel qu’il ait réalisé à ce jour. «J’essaie d’écrire et de me convaincre que j’écris autre chose, mais une veine de ma vie personnelle coule à travers ces chansons», dit-il.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Twenty One Pilots ferait allusion à une nouvelle ère dans leur musique

D’accord avec Matthew Followill, Guitariste principal du groupe, ce nouveau matériau aurait été fait avec beaucoup de matériel rétro. Des organes et des synthétiseurs auraient été implémentés que quelqu’un pourrait s’attendre à entendre dans un album d’artistes comme Pink Floyd ou Les Beatles.

Actuellement, le groupe a partagé deux singles de ce nouvel album, qui ont les titres de « Le bandit » et « 100 000 personnes».