Le chanteur de Cradle of Filth fait allusion à une collaboration avec Ed Sheeran

Récemment, l’auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran a suscité la curiosité de ses fans lorsqu’il a souligné dans une interview avec The Sun qu’il écoutait beaucoup de death metal quand il était enfant, et bien que son passe-temps ne l’a pas amené à diriger son carrière dans ce sens, n’exclut pas la possibilité de travailler dans ce genre musical.

Suite à ces déclarations, Dani Filth, leader du groupe Cradle of Filth, a fait allusion à une éventuelle collaboration avec Sheeran dans un avenir proche, notant que certaines conversations ont eu lieu entre les deux via des e-mails.

« J’ai vraiment partagé des e-mails avec lui », a commenté Dani Fitlh à propos de sa collaboration avec Sheeran a Kerrang ! La radio dans les coulisses de l’édition 2021 du Bloodstock Festival. « Non, non, c’est vrai », a-t-il dit à l’incrédulité de la présentatrice Sophie K, assurant que c’était Sheeran qui l’avait approché et qu’il avait reçu une invitation à se rendre chez lui.

« Eh bien, il a dit qu’il pouvait aller dans le mien, mais je lui ai dit que je ne possède pas mon propre bar ou villa et que ce serait mieux si j’y allais. Il m’a dit qu’il ferait n’importe quoi. Assez littéral. Il a dit qu’il était un grand fan. Il semble être vraiment un gars vraiment sympa », a commenté le métalleux Ed Sheeran.

Dani Filth considère que collaborer avec Sheeran serait quelque chose de très amusant, et considère que s’ils le faisaient pour la charité, cela donnerait une certaine crédibilité à l’affaire, car le public du chanteur pop ne prendrait pas sa présence complètement au sérieux en cas de matérialisation. la collaboration. .

Le mois dernier, Filth a noté dans les commentaires de Sheeran sur son approche du métal qu’il « le croirait quand il pourra le voir », assurant que le chanteur de « Bad Habits » pourrait bien faire les choses à la fin. Ed Sheeran est actuellement toujours en préparation pour la sortie de son prochain album.