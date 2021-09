Le chanteur de Coldplay parle de la collaboration du groupe avec BTS

Aujourd’hui (24 septembre) le groupe pop rock britannique Coldplay a surpris ses fans en dévoilant « My Universe » une chanson qui a été écrite et composée en collaboration avec les stars de Kpop BTS, qui fera partie de « Music of the Spheres », le nouvel album du groupe anglophone, étant présenté comme leur deuxième single officiel.

Le leader et chanteur de Coldplay, Chris Martin, a partagé avec Zane Lowe d’Apple Music 1, quelques mots sur cette nouvelle collaboration avec des artistes sud-coréens populaires, décrivant cette expérience comme une véritable joie.

« Je t’aime et nous t’aimons. Cela a été une grande joie. C’est quelque chose que vous pourriez voir très cyniquement et nous avons des moments, mais à tout moment il y a une vraie communication et une vraie musique entre nous. Cela fait du bien », a déclaré Martin dans l’interview.

Donc, sans vergogne et sans vergogne, je me sens vraiment reconnaissant pour la chanson, reconnaissant pour la personne qui a inspiré la chanson et pour les gens avec qui nous chantons.

Chris Marton assure que cette nouvelle chanson a trouvé ses origines dans « un texte d’amour ». « Et je pensais depuis un moment que quelqu’un a dit que BTS demandait si nous ferions une chanson pour eux ou quelque chose du genre. » À partir du moment où le chanteur est tombé sur la phrase « mon univers » écrite, il a pensé que ce serait un bon nom pour une chanson.

Chris Martn assure qu’une grande partie des chansons pop de Coldplay émerge lorsqu’il demande aux ingénieurs du son avec lesquels il travaille s’ils ont des boucles musicales dont ils n’auront pas besoin. Le producteur Bill Rahko serait chargé de fournir la base de « My Universe », donc Martin serait chargé d’ajouter les paroles.

La chanson étant partiellement terminée, les membres de Coldplay ont commencé à communiquer avec BTS et leurs représentants, ce qui a conduit le groupe à se rendre en Corée pour conclure leur production. Les deux groupes ont annoncé la sortie prochaine d’un documentaire centré sur cette expérience, qui sera disponible à partir du 26 septembre.