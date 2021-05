Le chanteur BJ Thomas, lauréat d’un Grammy, décède à 78 ans

La mort du chanteur BJ Thomas, qui après avoir été connu pour ses chansons «Hooked on a Feeling» et «Raindrops Keep Fallin ‘on My Head», a quitté ce monde après des complications liées au cancer du poumon de stade quatre.

Né le 7 août 1942 dans la ville d’Hugo, Oklahoma, États-Unis, Billy Joe Thomas s’est démarqué dans les années 1960 et 1970 parmi les principaux palmarès de la musique pop, country et chrétienne, remportant un total de cinq prix. Grammy tout au long de sa carrière et faisant partie du Temple de la renommée.

BJ Thomas a réussi à vendre près de 70 millions d’albums dans le monde, avec un total de huit succès au numéro un et 26 appartenant au Top 10 des meilleurs singles. Sa performance la plus connue est une reprise de « Raindrops Keep Fallin ‘On My Head » de Burt Bacharach, une chanson primée aux Oscars après avoir fait partie du film de 1969 « Butch Cassidy and the Sundance Kid ».

Dans les années 1970, BJ Thomas a enregistré un grand nombre d’albums Gospel qui lui ont valu quatre Grammy Awards dans la catégorie « Best Inspirational Performance » et un cinquième prix dans la catégorie « Best Contemporary Gospel Performance ».

En 1976, Thomas sort « Home Where I Belong », le premier album de musique chrétienne à être certifié platine. Le chanteur a également été chargé d’interpréter « As Long We Got Each Other », le thème d’ouverture de la comédie télévisée « Growing Pains », que la chaîne ABC a diffusée entre 1985 et 1992.