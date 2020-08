Le chanteur américain Justin Townes Earle est décédé à l’âge de 38 ans

24/08/2020 08h52

L’auteur-compositeur-interprète américain Justin Townes Earle est décédé à l’âge de 38 ans seulement. Sa famille a annoncé la triste nouvelle.

L’auteur-compositeur-interprète américain Justin Townes Earle (“Harlem River Blues”), fils du musicien country Steve Earle (65 ans), est décédé à l’âge de 38 ans. Les proches ont partagé la triste nouvelle sur les comptes Instagram et Facebook officiels des Townes Earle. Rien n’a été divulgué sur la cause du décès.

Source: instagram.com

La déclaration se lit, entre autres: «C’est avec une grande tristesse que nous devons vous parler du décès de notre fils, mari, père et ami Justin. Vous êtes nombreux à avoir fait confiance à sa musique et à ses paroles et nous espérons que sa musique continuera de vous guider dans vos voyages. »À la fin de la déclaration, il y a un extrait de la chanson de Townes Earle« Looking For A Place To Land »de l’année 2014.

Sur Twitter, entre autres, l’auteur d’horreur Stephen King (72) exprime son chagrin face à la perte précoce et écrit: «Apparemment, Justin Townes Earle est décédé. J’espère tellement que c’est un canular, mais j’ai peur que ce soit vrai. Quelle perte. »Justin Townes Earle a épousé sa femme Jenn Marie en 2013. Quatre ans plus tard, ils ont eu une fille nommée Etta St. James Earle.

Il semble que Justin Townes Earle soit décédé. J’espère que c’est un canular mais je crains que ce ne soit pas le cas. Quelle perte. – Stephen King (@StephenKing) 24 août 2020

