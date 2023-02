Le changement radical de Bella Ramsey pour jouer Ellie dans The Last of Us

HBO Max

Bella Ramsey dit que son apparence avant le changement lui manque.

© 2023 Getty ImagesMalgré le changement, Bella Ramsey a déclaré qu’elle se sentait comme une personne plus authentique.

Donner vie aux personnages implique souvent que les actrices et acteurs ont des changements physiques et Bella Ramsey n’a pas échappé à cette prémisseEh bien, pour donner vie à Ellie dans Le dernier d’entre nousde HBO Max, a dû dire au revoir à une partie de lui-même.

Dans le sixième épisode de Le dernier d’entre nouson demande à Ellie où elle a coupé ses cheveux et c’est justement une ressemblance avec la vraie vie, car Bella a dû lâcher ses longs cheveux pour donner vie à Ellie..

« J’ai fini par laisser pousser mes cheveux et ils ont fini par être super longs. Ils l’ont coupé et c’était tellement bon. Parfois, il me manque, mais je me sens beaucoup plus ‘moi’. Mes cheveux étaient si longs dans mon enfance et donc je me sens à nouveau, c’est incroyablee », a déclaré Ramsey.

Se couper les cheveux ne représentait pas une perte, comme elle l’a précisé, même littéralement : « Je dois aussi dire quelque chose rapidement à propos de mes cheveux longs et c’est que je les ai toujours, dans un sac ziploc sous mon lit.« .

Le prochain épisode de Le dernier d’entre nous est sur le point d’être diffusé ce dimanche 26 février via HBO Max et nous y découvrirons la relation entre Ellie et Riley et comment la protagoniste a découvert qu’elle était immunisée contre les personnes infectées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?