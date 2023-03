Le changement physique surprenant de Millie Bobby Brown au fil des ans

célébrités

L’actrice de 19 ans a connu une belle évolution professionnelle et en parallèle elle a aussi changé au niveau de son physique. Nous vous proposons ici un retour sur sa carrière.

©GettyLe changement physique surprenant de Millie Bobby Brown au fil des ans.

Ces dernières années, divers jeunes talents ont surpris le monde, mais peu ont atteint l’impact de Millie Bobby Brownqui a atteint la renommée mondiale après avoir joué Eleven dans choses étranges. Les acteurs de cette série Netflix ont été au centre des commentaires compte tenu de la rapidité de leur croissance, nous allons donc nous concentrer ensuite sur la jeune fille de 19 ans et sur la façon dont elle a changé depuis sa création.

+Le changement physique de Millie Bobby Brown

Millie Elle est née en Espagne, mais sa famille a déménagé à Bournemouth quand elle avait quatre ans, puis est venue à Orlando, en Floride, où ses parents l’ont inscrite dans une école où la jeune fille a commencé à se faire connaître grâce à ses talents d’actrice, de danseuse et de chanteuse. . C’est là qu’un agent a posé les yeux sur elle et lui a conseillé de se rendre à Hollywood, où elle a fait ses débuts à l’écran en 2013 dans la série Il était une fois au pays des merveilles jouant une jeune Alice.

Sa carrière s’est poursuivie à pas de géant, puisque dans les années qui ont suivi, il avait fait partie de grandes productions renommées telles que Les intrus comme Madison O’Donnell; NCIS, où elle a joué Rachel Barnes, une fille sociopathe; C’était Lizzie dans la comédie Famille moderne; et est venu au drame médical L’anatomie de Grey dans le rôle de Ruby. Ce sont les premiers rôles qui lui laissent une marge d’ouverture pour ce qui viendra plus tard.

En 2015, elle a été sélectionnée pour jouer dans choses étranges, un nouveau titre original pour la plateforme Netflix créé par les frères Matt et Ross Duffer. Son interprétation d’Eleven, une fille aux pouvoirs télékinétiques et autres dons, a suscité les éloges du monde entier et elle a rapidement commencé à être qualifiée de l’une des jeunes femmes du moment, en plus d’ajouter des campagnes publicitaires.

En dehors du succès de Netflix, il était temps de faire ses débuts au cinéma et il l’a fait dans le film Godzilla : Roi des monstres 2019, où elle a joué Madison Russell, un rôle que le scénariste-réalisateur Michael Dougherty a écrit spécialement pour elle. Il a ensuite repris le rôle dans Godzilla contre Kong. Parallèlement, elle débute sa carrière de productrice dans Enola Holmesainsi que sa suite de 2022.

Bien que jouer ait été son travail principal et la raison pour laquelle il a acquis une popularité, il a également des actions en dehors du monde artistique. Dès son plus jeune âge, elle a montré un œil pour aider les fondations dans la lutte contre le cancer et a été nommée par l’Unicef ​​comme ambassadrice de bonne volonté. D’autre part, elle possède une ligne de cosmétiques Florence by Mills, qui a un but caritatif.

