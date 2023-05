Le changement physique SURPRENANT de JONATHAN BAILEY pour un nouveau projet après BRIDGERTON

in

célébrités

Jonathan Bailey se prépare pour un gros projet chez Paramount Plus dans lequel il a dû complètement changer. Regarder!



©IMDBJonathan Bailey à Bridgerton

Avec votre participation à Bridgerton, Jonathan Bailey est devenu l’un des illes acteurs du moment. Son interprétation d’Anthony Bridgerton l’a catapulté à la renommée internationale, tout comme son rôle principal dans la deuxième saison de la série. A tel point que, dit succès, a ouvert les portes à de nouveaux projets.

C’est pourquoi, en plein tournage de la troisième saison de Bridgerton, Jonathan Bailey Il prépare également de nouveaux spectacles. Parmi eux se trouve un grand projet qui fera partie de Paramount Plus. Il s’agit de Compagnons de voyageune mini-série dans laquelle il, bien qu’il ne soit pas le grand protagoniste, joue l’un des rôles les plus importants.

Dans cette fiction, il joue Tim Laughlin diplômé de l’Université Fordham, optimiste et très religieux. Ce personnage aura une romance avec Hawkins, le protagoniste et qui est personnifié par Matt Bomer. Mais, ce qui a retenu l’attention des fans n’est pas l’intrigue de la série, mais Le changement physique de Jonathan Bailey pour le rôle. Regarder!

Le changement physique de Jonathan Bailey pour Fellow Travellers :

Dans Bridgerton Jonathan Bailey il a été contraint de montrer une image d’homme intègre, adaptée à une autre époque et dans laquelle il était le patriarche d’une famille. En plus, bien sûr, d’être caractérisé pour l’ère Regency, dans laquelle il se déroule la série netflix.

Pourtant, ici, il est déjà vu comme une personne de cette époque, mais très soumise. Non seulement avec sa coiffure, qui est très soignée, avec une raie au milieu et parfaitement arrangée, mais aussi avec ses vêtements. Ses lunettes montrent qu’il est intellectuellement parfait, tout comme son costume et la position de ses mains.

Mais, d’autre part, il y a aussi le fait que pour cette fiction, il a laissé pousser sa moustache, ce qui dans Bridgerton ça ne s’est vu d’aucune façon. En tout cas, il y a quelque chose qui ne change pas : il continue d’être porteur d’un physique formidable qui enchante les spectateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?