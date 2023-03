Le changement physique inattendu de Lily Collins au fil des ans

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste d’Emily in Paris a traversé une énorme transformation depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. C’est ainsi que la star de Netflix vit la relation avec son propre corps.

©GettyLily Collins et un changement physique impressionnant.

A 33 ans, Lily Collins Il a réussi à devenir l’une des célébrités les plus aimées de l’industrie. Ce n’est pas pour moins : en plus de sa beauté et de sa sympathie, elle a fait partie de projets réussis tels que Émilie à Paris dans Netflix. Et, depuis ses débuts jusqu’à cette partie, il a démontré sa polyvalence avec un incroyable changement physique.

Son destin était écrit : qu’on le veuille ou non, il deviendrait une personnalité reconnue. C’est que son père n’est rien de moins que Phil Collins. Fille du musicien britannique avec Jull Tavelman, elle est née en Angleterre en 1989. À seulement deux ans, elle a fait ses débuts d’actrice. dans la serie Douleurs de croissance de la BBC. En ce sens, sa croissance a été vue à l’écran année après année.

Ses débuts au cinéma remontent à Le côté aveugle en 2009, pour briller à nouveau plus tard dans prêtre et enlèvement de 2011. Cependant, le premier projet qui lui a donné une popularité mondiale a été Miroir Miroirune adaptation de Blancheneige avec Julia Roberts. Ainsi, Lily Collins est devenue une personnalité qui intéresse les amateurs de divertissement, de cinéma et de télévision.

Et, sans aucun doute, toutes ces pressions ont influencé son physique. Tout au long de sa carrière, il a modifié son apparence pour chacun de ses personnages, mais dans sa vie personnelle, cela a également eu un impact. À plus d’une occasion, il a expliqué qu’il avait traversé des relations toxiques et qu’il faisait face à desordres alimentaires.

+ Comment Lily Collins a surmonté son trouble de l’alimentation

Heureusement, la célèbre actrice a réussi à trouver un équilibre entre son corps et son état émotionnel. « Pour moi, la santé était ce que je considérais comme la perfection et des muscles parfaitement définis », révélé en dialogue avec le magazine Shape. Et il a conclu : «Aujourd’hui en bonne santé, c’est à quel point je me sens fort. C’est un beau changement, car si je suis fort et confiant, peu importe les muscles que vous voyez. Aujourd’hui J’aime ma silhouette et mon corps est comme il est parce qu’il tient mon cœur”.

