Le changement physique d’Eugenio Derbez de ses premiers rôles à nos jours

Eugenio González Derbez (2 septembre 1961) n’est pas seulement l’un des acteurs mexicains les plus connus, mais aussi l’un de ceux qui ont grandi devant les écrans, nous avons donc entrepris de compiler le changement physique d’Eugenio Derbez devant les camérasde ses premiers rôles à nos jours.

+ C’était la première apparition télé d’Eugenio Derbez

Eugenio est le fils d’Eugenio González et de Silvia Derbezl’une des actrices de l’âge d’or du cinéma mexicain, c’est pourquoi sa vie est toujours passée sous les projecteurs.

La première fois qu’il est apparu à la télévision, c’était à l’âge de 12 ans.lors d’un entretien avec le chauffeur Paco Malgestoqui l’interrogea sur sa famille, en avril 1974et a partagé ce qu’il faisait pendant son temps libre, ainsi que ses projets d’acteur.

+ Cachún cachún ra ra !!

Dans ce projet, à partir de 1981, Eugenio avait environ 20 ans et, selon IMDB, c’est là qu’il a fait ses débuts. Bien que sa première apparition à la télévision ait été enfant, puisque sa mère était une actrice mexicaine bien connue, C’est la première fois qu’on le voit jouer et où son générique apparaît.

La série se déroule sur un campus scolaire, où les élèves vivent des situations cocasses, mais aussi des problèmes liés à leur âge, même si, au final, chaque épisode se terminait par un message positif.

+ Je suis un homme et quoi (1993)

En 1993, date de sortie de ce film, Derbez avait déjà plus d’expérience. Le film suit Ernesto, qui, après avoir été accusé d’avoir renversé une personne, part en fuite. Pour éviter la prison, Ernesto (Eugenio) s’habille en femme et c’est ainsi qu’il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux. Ernesto espère que le vrai coupable sera arrêté.

+ A Law et à Derbez

Cette série télévisée est l’une des plus connues de Derbez, où introduit des personnages comme « El SuperPortero », « Eloy Gameno » et « Trous d’armement » dans une série de sketches comiques.

Ici, Eugenio Derbez avait environ 32 ans et, si l’on y pense, Cela ressemble assez à l’apparence de ses enfants aujourd’hui, en particulier Vadhir Derbez, 32 ans..

+ Je n’ai pas de mère (1997)

C’est l’une des participations de l’acteur mexicain aux telenovelas. Dans le roman, qui est également répertorié comme une comédie, Eligio Augusto Maldonado souhaite être comédien et, avant de mourir, sa mère révèle qu’il est adopté, lui donnant un indice sur la façon de trouver qui l’a mis au monde.

En plus de Derbez, le feuilleton mettait en vedette Natalia Espéron, Suzanne Alexandre, Saby Kamalitch, Aurore Alonso et Norme Lazaréenne.

+ Gaucher (2003)

Même si c’était il y a 20 ans, alors qu’Eugenio avait environ 41 ans, Derbez peut être vu avec un visage plus mature. La bande, d’aventure et de fantaisie, est, selon sa description « un regard poétique sur la musique folklorique du fleuve Paraná à travers le compositeur et interprète Miguel el Zurdo Martínez« .

+ La même lune (2007)

Réalisé par Patricia Riggen, c’était l’une des bandes avec lesquelles Derbez se rapprochait peu à peu d’Hollywood. Bien que nous ayons vu son changement physique, nous ne pouvons pas nier que, comme on dit au Mexique, les années ne passent pas.

+ La famille Teddy

nous ne pouvions pas laisser de côté la transformation physique d’Eugenio Derbez dans La Familia PelucheBien Pendant une décennie de diffusion (de 2002 à 2012) on a vu comment les acteurs et actrices évoluaient.ou au fil des ans.

Déjà pour les derniers épisodes du programme comique, Eugenio pourrait ressembler à n’importe quel autre père mexicain (sauf pour les vêtements), avec un visage plus « majestueux ».

+ Instructions pour être un amoureux latin (2017)

Derbez a joué dans ce film hollywoodien avec d’autres stars internationales, telles que Raquel Welch et Salma Hayek. Le changement de Derbez est un peu plus évident, car il montre non seulement les cheveux gris de l’acteur, mais aussi la même intrigue met en scène un « amant latin », qui « perd son charme » après 25 ans, précisément à cause de son changement physique.

+ CODE (2021)

Pour finir la liste nous mettons codacar c’est l’une des dernières œuvres de l’acteur, celle-là même qui l’a amené à être aux Oscars. Ici, nous voyons non seulement le changement physique de Derbez, mais aussi une maturité en tant qu’acteur qui a consolidé une carrière à la fois au Mexique et à l’étranger..

