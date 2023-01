Le changement physique de Mimi Keene pour la nouvelle saison de Sex Education

Netflix.

La quatrième saison ferait revenir l’actrice de 23 ans.

©IMDBL’actrice reviendrait pour la quatrième saison de la série

L’actrice britannique Mimi Keene devrait reprendre son rôle dans la série à succès Netflix éducation sexuelle que sa quatrième saison est sur le point de débuter et, pour cela, il a fait un changement physique impressionnant, pour lequel nous verrons Ruby Matthews, à qui il donne vie, d’une manière différente.

L’actrice de 23 ans est tombée amoureuse de plus d’une personne avec Ruby, son rôle de « bad girl », qui est entrée dans une relation non contraignante avec Otis, mais depuis le 19 septembre 2021, date de la dernière saison diffusé, l’actrice britannique a montré un changement.

Déjà pour la première de la première saison, Mimi avait l’essence de Ruby avec ce côté audacieux qui la caractérise.

Petit à petit, l’actrice s’est montrée avec un peu plus de maturité aux côtés de ses compagnons de série.

Pour la saison la plus récente, le maquillage et le style de Ruby ont été maintenus, mais le changement physique de l’actrice pour la quatrième saison semble évident.

Bien que les images officielles de ce à quoi ressemblera Mimi dans la quatrième saison de Sex Education n’ont pas été publiées, l’actrice s’est chargée de nous montrer l’évolution de son style avec des sacs Miu Miu, une lèvre un peu plus proéminente et définieavec un peu moins de bronzage et avec un style plus sophistiqué.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?