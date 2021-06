Le changement de la constellation Internet Starlink de SpaceX fait face à un défi juridique

L’activité Internet par satellite en plein essor de SpaceX fait l’objet d’une contestation judiciaire.

Fin avril, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a approuvé une modification apportée par SpaceX à la conception de son Lien étoile mégaconstellation, qui diffuse le service à large bande à l’aide de satellites en orbite terrestre basse (LEO).

Cette modification, que SpaceX a proposée en avril 2020, s’applique à une licence que la FCC a déjà accordée. Il déplace l’altitude de fonctionnement de plus de 2 800 futurs satellites Starlink beaucoup plus bas, de 680 miles à 810 miles (1 100 à 1 300 kilomètres) à environ 340 miles (550 km) – la même parcelle de LEO qui abrite actuellement les vaisseaux Starlink actifs. ( EspaceX a lancé plus de 1 700 satellites Starlink à ce jour, la grande majorité d’entre eux à cette hauteur de 340 milles.)

En rapport: Lancement de la mégaconstellation du satellite Starlink de SpaceX en photos

L’approbation de la modification ne fait pas bon ménage avec deux autres acteurs dans le domaine des communications par satellite. La semaine dernière, Dish Network Corp. et Viasat ont déposé des recours auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, demandant que l’ordonnance d’approbation soit jugée illégale et annulée.

L’appel de Dish qualifie l’approbation de la FCC d' »arbitraire, capricieuse et non motivée » et affirme qu’elle contrevient à la fois aux propres règles de l’agence et à la Constitution américaine.

L’ordonnance d’approbation « délègue à SpaceX une partie de la responsabilité statutaire de la FCC de s’assurer que les propres opérations de SpaceX ne causent pas d’interférences inacceptables, et sous-traite une autre partie de cette responsabilité à l’UIT, sans aucune surveillance de fond par la FCC, le tout en violation de l’article I de la Constitution et de la doctrine de la non-délégation », déclare l’appel.

L’UIT est l’Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies qui, entre autres fonctions, gère le spectre des fréquences radio par satellite dans le monde.

L’appel de Viasat décrit également l’approbation de la FCC comme arbitraire, capricieuse et contraire à la loi. Par exemple, le document soutient que l’ordonnance viole à la fois la National Environmental Policy Act (NEPA) et le règlement d’application NEPA de la FCC, connu sous le nom de 47 CFR § 1.1307(c) .

Viasat « fait face à une série de préjudices de la part de l’Ordre, y compris un risque de collisions avec des débris attribuables à la constellation de satellites de SpaceX ; la dépense de temps et de ressources pour éviter les collisions ou les interférences avec les satellites de SpaceX ou les débris associés ; et les préjudices concurrentiels dus à l’utilisation par SpaceX de sa constellation écologiquement irresponsable pour concurrencer directement Viasat sur le marché des services à large bande par satellite », indique l’appel.

Les actions Dish et Viasat sont loin d’être inédites ; de nombreuses décisions de la FCC font l’objet d’un appel, a déclaré un ancien responsable de la FCC à 45secondes.fr.

Les tribunaux accordent généralement à la FCC un large pouvoir décisionnel dans sa prise de décision, a ajouté l’ancien responsable, qui n’a pas souhaité être nommé. Mais ce schéma peut ne pas tenir dans ce cas, surtout compte tenu de l’invocation de la NEPA par Viasat – un acte auquel la FCC n’a pas eu à faire face à grand-chose à ce jour.

D’une manière générale, les tribunaux « aime la NEPA et lui ont donné beaucoup de latitude au fil des ans », a déclaré l’ancien responsable. « C’est devenu une partie très importante du processus gouvernemental, à la fois en termes de réglementation et également pour les marchés publics. »

La cour d’appel de DC décidera probablement dans les prochaines semaines de suspendre les lancements de Starlink, a ajouté cette personne. Et un rejet des appels ne serait probablement pas le dernier mot sur la question.

« Même si les tribunaux ne bloquent pas SpaceX maintenant, j’ai juste du mal à croire qu’à un moment donné dans les prochaines années, il n’y aura pas d’arrêt majeur sur le lancement de ces choses », a déclaré l’ancien responsable de la FCC. « Il y a juste beaucoup de plans, et ils ne sont pas du tout coordonnés de manière significative. »

Starlink fournit déjà un service Internet dans certaines régions, dans le cadre d’un programme de test bêta. Mais SpaceX vise toujours à projeter beaucoup plus de satellites: la société a déjà l’approbation de la FCC pour lancer 12 000 vaisseaux spatiaux Starlink, et elle a déposé des documents auprès de l’UIT pour jusqu’à 30 000 autres. (SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

D’autres sociétés visent également à construire des mégaconstellations à large bande en LEO. Par exemple, OneWeb a déjà a lancé 218 satellites Internet pour son réseau, qui devrait initialement comprendre près de 650 engins spatiaux. Et Amazon prévoit d’assembler une constellation de 3 200 personnes appelée Projet Kuiper , bien qu’aucun de ces satellites n’ait été lancé à ce jour.

L’ancien responsable de la FCC a décrit la situation actuelle comme une nouvelle course à l’espace, une poussée « pour voir qui peut envoyer autant de matériel dans l’espace avant qu’un organisme gouvernemental – que ce soit les tribunaux américains ou l’UIT ou quelqu’un d’autre – ne dise ‘Non, nous’ je mets un terme à cela pendant quelques années jusqu’à ce que nous trouvions tout cela.' »