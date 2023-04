Le «changement de cheveux» de Mandy Moore rappelle aux fans son personnage de «This Is Us»

La nouvelle coupe de cheveux de Mandy Moore est-elle un cas d’art inspirant la vie? Ses fans le pensent certainement.

L’acteur vient de faire ses débuts avec une coiffure nettement plus courte et une nouvelle frange, et ses abonnés Instagram n’ont pas pu s’empêcher de comparer la coupe de cheveux à celle que son personnage de « This Is Us », Rebecca Pearson, arborait autrefois.

Moore, 39 ans, a partagé plusieurs photos de sa nouvelle coiffure et quelques photos des coulisses du salon. La mère de deux enfants, qui a récemment été aperçue avec des mèches plus longues, semble avoir coupé plusieurs centimètres de sa crinière.

« Cela fait looooooongtemps que ça me démange de changer de coiffure et heureusement pour moi, mon plus gentil @streicherhair était en ville et m’a intégré. Je t’aime, Ash », a-t-elle légendé le message.

Moore a également examiné de près sa nouvelle frange dans son histoire Instagram, en écrivant: « Apportez la frange. Jusqu’à ce que je veuille les faire pousser en une semaine. »

Une notion pertinente. @mandymooremm via Instagram

Les fans de Moore ont donné leur sceau d’approbation à la ravissante dans la section des commentaires, qualifiant le style de « impertinent » et de « magnifique ». Plusieurs de ses abonnés Instagram ont même noté que c’était un style que son personnage de « This Is Us » adorerait.

« Cela me donne des vibrations de la saison 1 de This is Us », a écrit l’un d’eux.

Un autre a commenté : « C’est un look très Rebecca Pearson !!!! »

Un autre encore a écrit : « Ça donne des vibrations à la jeune Rebecca, j’adore !! »

Les fans ont définitivement reconnu le style. @mandymooremm via Instagram

Ils n’ont pas tort non plus. Cette photo de Moore et de la co-vedette de « This Is Us », Milo Ventimiglia, la montre en train de balancer un lob en couches (long bob) qui ressemble assez à la nouvelle coupe de cheveux de l’acteur.

Milo Ventimiglia et Mandy Moore dans « This Is Us ». CNB

Les fans qui n’ont pas mentionné la comparaison « This Is Us » ont quand même complimenté son nouveau style – tout comme son mari Taylor Goldsmith.

« Ça a l’air tellement incroyable », a-t-il écrit avec un emoji cœur-yeux.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont été tentés de copier le look pour eux-mêmes. L’un d’eux a commenté : « C’est comme ça que je me retrouve avec une frange mercredi. »

Certains utilisateurs d’Instagram ont même comparé le nouveau look de Moore à quelques autres coiffures célèbres.

« On dirait l’ange de Charlie, Jaclyn Smith ! » on a écrit.

Un autre a suggéré que la coiffure était similaire à celle que Moore avait secouée lors du tournage du film « Chasing Liberty » de 2004. « Ça donne Chasing Liberty et j’ADORE ÇA ! » a écrit le fan.