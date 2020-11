Le changement climatique provoque des mers plus chaudes, ce qui entraîne des ouragans plus forts et plus de destruction

Agence France-Presse13 nov.2020 10:57:07 IST

Une mer plus chaude causée par le changement climatique rend les ouragans plus forts plus longtemps après leur atterrissage, augmentant la destruction qu’ils peuvent causer lors de l’impact, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs avertissent que les résultats suggèrent que les communautés de l’intérieur – qui peuvent être moins préparées que les régions côtières à faire face aux ouragans – sont de plus en plus à risque.

Les effets du changement climatique sur les tempêtes tropicales, y compris les ouragans, sont toujours à l’étude, bien que le réchauffement de la planète soit déjà connu pour rendre les tempêtes plus grosses et plus fortes.

Ainsi, les universitaires d’une université japonaise ont examiné les données sur les ouragans de l’Atlantique Nord de 1967 à 2018 et ont examiné leur «taux de décomposition» – combien de temps ils ont mis pour s’affaiblir – le premier jour après leur arrivée.

Ils ont cherché à comprendre l’impact que le réchauffement des mers pourrait avoir sur les tempêtes lorsqu’elles touchent terre – généralement lorsqu’elles commencent à perdre de la force.

« Nous montrons que l’échelle de temps de décomposition a presque doublé au cours des 50 dernières années – une énorme augmentation », a déclaré Pinaki Chakraborty, professeur à l’Université d’Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University qui a dirigé l’étude. AFP.

Cela pourrait signifier que la destruction « ne se limiterait plus aux zones côtières, causant des niveaux plus élevés de dommages économiques et coûtant plus de vies », a-t-il averti.

Les chercheurs ont cherché à voir si le taux de décomposition plus long était en corrélation avec les températures de la mer, qui varient d’une année à l’autre, bien qu’elles augmentent globalement.

Ils ont trouvé un lien clair: lorsque la température de surface de la mer était plus élevée, les tempêtes restaient plus fortes sur terre plus longtemps.

Mais la corrélation n’égale pas la causalité, ont-ils dit. Alors, comment tester la relation?

Ils se sont tournés vers la modélisation informatique, « construisant » quatre ouragans qui se sont développés dans des conditions identiques à l’exception de la température de surface de la mer.

Lorsque chacun atteint la force équivalente d’un ouragan de catégorie 4, ils «coupent» l’alimentation en humidité des tempêtes modèles – simulant leur transition de la mer à la terre – et observent comment chacun se comporte.

Des préoccupations croissantes

« Bien que l’intensité à l’atterrissage soit la même pour les quatre ouragans … les intensités des ouragans qui se sont développés sur des océans plus chauds se dégradent à un rythme plus lent », indique l’étude.

Pour tester davantage la proposition, ils ont modélisé les quatre ouragans dans les mêmes conditions – mais cette fois, lorsqu’ils ont simulé leur atterrissage, les chercheurs ont éliminé toute humidité stockée dans la tempête.

Ces «ouragans secs» ont perdu de leur intensité beaucoup plus rapidement, et notamment tous au même rythme, bien qu’ils se soient développés sur des eaux de mer de températures différentes.

Pourquoi cela pourrait-il arriver? La réponse réside dans l’humidité, qui alimente le moteur d’un ouragan, ont déclaré les chercheurs.

Les tempêtes qui se développent sur de l’eau plus chaude retiennent plus «d’humidité stockée» – comme un petit réservoir de carburant.

Cela les maintient plus forts plus longtemps après leur arrivée à terre, même s’ils sont coupés de l’approvisionnement océanique.

Il reste encore des questions sans réponse, notamment dans quelle mesure la température de la mer affecte le temps qu’il faut à une tempête pour s’affaiblir.

Les lieux d’atterrissage des tempêtes ont changé au fil du temps, ont déclaré Dan Chavas et Jie Chen du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes de l’Université Purdue, dans une revue commandée par la revue scientifique Nature.

Les différences de terrain aux nouveaux points d’atterrissage pourraient jouer un rôle dans l’affaiblissement des ouragans plus lentement, ont-ils averti.

Les changements dans la technologie utilisée pour observer les tempêtes au cours des dernières décennies pourraient également affecter les résultats.

Malgré ces questions, l’étude « ajoute du poids aux inquiétudes croissantes selon lesquelles les cyclones tropicaux pourraient devenir plus dommageables à l’avenir », ont-ils écrit.

Il devrait encourager les chercheurs à « élargir leur réflexion » sur le changement climatique et les tempêtes, ont-ils ajouté.

Chakraborty a déclaré qu’il prévoyait d’étendre l’étude à d’autres régions touchées par les tempêtes tropicales pour voir si un effet similaire est observé.

