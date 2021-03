Le changement climatique perturbe le mélange des océans qui aide à stocker l’excès de chaleur dans le monde, le CO2

25 mars 2021 10:25:17 IST

Le changement climatique a entraîné des changements majeurs dans la stabilité des océans plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant, selon une étude publiée mercredi, sonnant l’alarme sur son rôle de thermostat mondial et la vie marine qu’il soutient. La recherche publiée dans la revue La nature a examiné 50 ans de données et a suivi la manière dont les eaux de surface se «dissocient» de l’océan plus profond. Le changement climatique a perturbé le mélange des océans, un processus qui aide à stocker la majeure partie de la chaleur excessive du monde et une part importante de CO2.

L’eau en surface est plus chaude – et donc moins dense – que l’eau en dessous, contraste qui est intensifié par le changement climatique.

Le réchauffement de la planète provoque également un afflux massif d’eau douce dans les mers à cause de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, abaissant la salinité de la couche supérieure et réduisant encore sa densité.

Ce contraste croissant entre la densité des couches océaniques rend le mélange plus difficile, de sorte que l’oxygène, la chaleur et le carbone sont tous moins capables de pénétrer dans les mers profondes.

« Semblable à une couche d’eau au-dessus du pétrole, les eaux de surface en contact avec l’atmosphère se mélangent moins efficacement avec l’océan sous-jacent », a déclaré l’auteur principal Jean-Baptiste Sallee de l’Université de la Sorbonne et du centre national de recherche scientifique CNRS.

Il a dit alors que les scientifiques étaient conscients que ce processus était en cours, « nous montrons ici que ce changement s’est produit à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait auparavant: plus de six fois plus vite. »

Le rapport a utilisé des observations de température et de salinité mondiales obtenues entre 1970 et 2018 – y compris celles de mammifères marins suivis électroniquement – avec un accent sur les mois d’été, qui ont plus de données.

Il a déclaré que la couche barrière séparant la surface de l’océan et les couches profondes s’était renforcée dans le monde entier – mesurée par le contraste de densité – à un rythme beaucoup plus élevé qu’on ne le pensait auparavant.

Les chercheurs ont également constaté que, contrairement à leurs attentes, les vents renforcés par le changement climatique avaient également agi pour approfondir la couche de surface de l’océan de cinq à 10 mètres par décennie au cours du dernier demi-siècle.

Un nombre important d’animaux marins vivent dans cette couche superficielle, avec un réseau trophique dépendant du phytoplancton.

Mais à mesure que les vents augmentent, le phytoplancton est brassé plus profondément, loin de la lumière qui les aide à se développer, perturbant potentiellement le réseau trophique plus large.

Ce ne sont « pas de petits changements dont seuls certains experts se soucient », a déclaré Sallee. AFP. « Ils représentent un changement fondamental dans la structure sous-jacente de nos océans. Bien plus prononcé que ce que nous pensions jusqu’à présent. »

Profond et troublant

Les océans jouent un rôle crucial dans l’atténuation des effets du changement climatique en absorbant environ un quart du CO2 d’origine humaine et en absorbant plus de 90% de la chaleur générée par les gaz à effet de serre, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

« Mais en se stabilisant, le rôle de l’océan pour amortir le changement climatique est rendu plus difficile car il est plus difficile pour l’océan d’absorber ces énormes quantités de chaleur et de carbone », a déclaré Sallee.

Les scientifiques sonnent de plus en plus l’alarme sur les implications potentielles du réchauffement sur nos océans.

En 2019, des recherches publiées dans le Actes américains de la National Academy of Sciences calculé que le changement climatique viderait l’océan de près d’un cinquième de toutes les créatures vivantes, mesurée en masse, d’ici la fin du siècle.

Le climatologue Michael Mann a averti en septembre que les résultats d’une étude qu’il a co-écrit dans Nature Climate Change – qui suggérait que la stratification mondiale des océans avait augmenté de 5,3% de 1960 à 2018 – avaient des implications «profondes et troublantes».

Celles-ci comprenaient des ouragans potentiellement plus intenses provoqués par le réchauffement des surfaces océaniques.

Et en février, des recherches sur Géoscience de la nature ont constaté que l’extension nord du Gulf Stream – le vaste courant océanique porteur de chaleur qui influence les conditions météorologiques en Europe et le niveau de la mer aux États-Unis – était la plus faible depuis plus de mille ans, probablement à cause du changement climatique.

Ils ont déclaré que l’augmentation des précipitations et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland ont augmenté l’eau douce dans la partie supérieure de l’océan, perturbant le cycle normal qui transporte l’eau de surface chaude et salée vers le nord depuis l’équateur et renvoie des eaux profondes à faible salinité vers le sud.

