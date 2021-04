Le changement climatique a modifié l’inclinaison de la Terre

De la Terre les poteaux bougent – et c’est normal. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’en l’espace de quelques décennies, le changement climatique et l’utilisation humaine de l’eau ont donné un coup de pouce supplémentaire à l’errance des pôles.

Quelconque la rotation de l’objet est affectée par la répartition de son poids. Il s’avère que la répartition du poids de la Terre change constamment, à mesure que les entrailles en fusion de la planète tournent et que sa surface se transforme. L’eau est un influenceur clé, car elle est si lourde. Au cours des deux dernières décennies, deux missions satellitaires supersensibles de la NASA – le Expérience de récupération gravimétrique et climatique (GRACE) et son successeur – ont analysé ce poids changeant, mais ces observations n’ont commencé qu’en 2002.

Dans la nouvelle recherche, les scientifiques se sont particulièrement concentrés sur les changements d’inclinaison de la Terre dans les années 1990, avant que les données satellitaires n’existent. Au lieu de cela, les chercheurs se sont tournés vers des observations de l’eau elle-même – des mesures de la perte de glace et des statistiques sur les eaux souterraines pompées pour l’usage humain – à combiner avec des études sur la dérive des pôles, selon une déclaration publié par l’American Geophysical Union (AGU), qui a publié la nouvelle recherche dans l’une de ses revues.

En rapport: Le plus grand iceberg du monde se désintègre en « soupe à l’alphabet », montre une photo de la NASA

Et les pôles ont dérivé: en 1995, la dérive polaire a complètement changé de direction, et entre cette année-là et 2020, la vitesse du mouvement des pôles a augmenté environ 17 fois par rapport à la vitesse moyenne mesurée entre 1981 et 1995, selon l’AGU.

En combinant les données de dérive polaire avec les données sur l’eau, les chercheurs ont montré que la majeure partie du mouvement des pôles était déclenchée par la perte d’eau des régions polaires – ce sera glace fondant sur les terres et se déversant dans les océans – avec un apport moindre provenant de la perte d’eau dans d’autres régions, où les humains tirent les eaux souterraines pour les utiliser.

Curieusement, il y a beaucoup plus d’observations de dérive des pôles d’où elles proviennent: selon l’AGU, les chercheurs ont mesuré le phénomène pendant 176 ans. Ces données et les nouvelles méthodes pourraient aider les scientifiques à suivre le mouvement de l’eau avant que de bons enregistrements de perte de glace et d’utilisation des eaux souterraines ne commencent. « Les résultats offrent un indice pour étudier le mouvement polaire passé induit par le climat », a déclaré Suxia Liu, hydrologue à l’Académie chinoise des sciences et auteur correspondant de la nouvelle étude, dans le communiqué de l’AGU.

La recherche est décrite dans un document qui a été publié le mois dernier dans la revue Geophysical Research Letters.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.