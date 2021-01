Le champion de « Tetris" Jonas Neubauer à 39 ans

Le joueur compétitif «Tetris», Jonas Neubauer, est décédé subitement à l’âge de 39 ans. Selon son profil Twitter, Jonas est décédé d’une «urgence médicale soudaine» le 5 janvier.

C’est le cœur lourd que nous annonçons la terrible nouvelle que Jonas est décédé d’une urgence médicale soudaine.

Il était le meilleur absolu. Nous sommes dévastés, accablés de chagrin, et il nous manque déjà beaucoup.

Informations à suivre lorsqu’elles seront disponibles. – Jonas Neubauer (@neubsauce)

Le Tweet continue: «C’était absolument le meilleur. Nous sommes dévastés, submergés par la douleur et il nous manque déjà tellement. «

Neubauer a été sept fois champion du monde Classic Tetris. Hébergé par VICE en 2018, Neubauer a commencé à diffuser sur Tic dans 2017 avec le nom d’utilisateur « NubbinsGoody».

Des messages de soutien et d’admiration ont commencé à arriver, louant Neubauer. Le compte Twitter officiel de « Tetris » a qualifié la nouvelle de «perte énorme à bien des égards».

« Nos pensées vont à sa famille et à ses amis », poursuit-il, « et à toute la communauté Tetris classique, alors que nous pleurons tous son décès. »

C’est une perte énorme à bien des égards. Jonas Neubauer était l’un des plus grands joueurs classiques de Tetris de tous les temps en termes d’habileté, d’esprit et de gentillesse. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à toute la communauté Tetris classique, alors que nous pleurons tous son décès. https://t.co/iOJWFdBuv0 – Tetris (@Tetris_Official)

Un fonds commémoratif a été créé en GoFoundMe et, au moment de la note, l’article a amassé plus de 37 000 € de votre objectif de 50 000 € de plus de 645 donateurs.

Tous les fonds sont fera un don directement au épouse de Neubauer, Heather Ito, pour répondre aux besoins immédiat de la famille.