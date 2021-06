Le champignon de Tchernobyl qui a découvert une « nouvelle forme de photosynthèse » et s’est retrouvé sur la Station spatiale internationale

Le 26 avril 1986, l’histoire s’arrête à Tchernobyl. Depuis, des milliers d’yeux observent les environs de Pripyat, en Ukraine, avec un mélange de curiosité et de peur. C’est ainsi qu’au début des années 1990, des scientifiques étudiant la région ils ont réalisé qu’il y avait des champignons.

Il y avait beaucoup de champignons. Beaucoup de. Tellement qu’une microbiologiste de l’Institut de microbiologie et de virologie de Kiev, Nelli Zhdanova, s’est rendue dans la région pour étudier quels étaient ces champignons qu’ils conquéraient pas seulement les murs du réacteur nucléaire de Tchernobyl, mais chaque centimètre de terrain qui l’entoure.

Le mystère des champignons bruns

Champignons. Non ce n’est pas Tchernobyl

Zhdanova et son équipe ont trouvé plus de 200 types de champignons différents. Chose déjà très surprenante, mais peut-être la chose la plus curieuse est que la grande majorité d’entre eux contenait de la mélanine. La mélanine, connue pour assombrir la peau et les cheveux humains, non seulement les champignons « colorés », mais (comme nous le savons) absorbe les radiations et protège le corps de ses effets.

Ce n’était pas le seul site où des champignons mélaniques avaient été trouvés. Bien qu’ils soient relativement rares, ils ont été trouvés dans les régions de haute montagne et dans les zones polaires. C’est-à-dire dans des endroits avec peu de nutriments et une forte exposition aux rayons ultraviolets. Les résultats de Zhdanova ont laissé une question en l’air : Aurions-nous pu trouver la radiosynthèse ?

L’aube de la radiosynthèse

La radiosynthèse était un processus théorisé par le scientifique russe SI Kuznetsov en 1956 et consiste essentiellement à capturer et à métaboliser les rayonnements ionisants d’une manière analogue à ce que font les plantes pendant la photosynthèse. Pendant des années, ce n’était que ça, une théorie.

Mais une équipe de l’école de médecine Albert Einstein de New York a décidé de poursuivre la question. Ekaterina Dadachova et Arturo Casadevall se sont demandé si, effectivement, la mélanine pouvait jouer un rôle important dans les réactions métaboliques.

En 2007, ils ont découvert que le pigment pouvait en effet jouer un rôle clé dans l’oxydation métabolique. En fait, les chercheurs ont induit une colonie de C. neoformans pour produire de la mélanine et lorsqu’il est exposé à une source de rayonnement vous ioniser 500 fois plus que la normale, sa croissance a explosé. Quelque chose qui s’est également produit avec les champignons de Tchernobyl.

C’est-à-dire que les champignons qui contenaient de la mélanine pourrait, en effet, générer de l’énergie sous certaines conditions. Et depuis, nous essayons d’en profiter. Comme beaucoup de ces champignons sont comestibles, l’idée d’utiliser cette propriété lors de longs voyages dans l’espace était prometteuse. Il y avait ceux qui ne donnaient pas un sou (3 centimes) pour elle.

En 2017, le génome de un groupe de champignons qui avaient été cultivés sur la Station spatiale internationale et il nous a donné des clés fondamentales pour continuer à comprendre notre monde. En fait, en avril 2021, une nouvelle espèce de bactérie a également été découverte sur l’ISS qui dispose de certains minimums pour survivre sur Mars.

Avec cela, nous voyons deux aspects : l’intention est maintenue d’expérimenter la persévérance de la vie telle que nous la connaissons (même si elle est microbiologique) dans des conditions aussi extrêmes que l’espace extra-atmosphérique et ce que nous savions déjà et oublions parfois, que nous avons encore beaucoup à découvrir sur la planète (et votre voisinage immédiat). En fait, en 2018, un autre type de photosynthèse a été découvert, sans même avoir à quitter la stratosphère.