Le champ magnétique terrestre a basculé il y a 42000 ans, des extinctions et des bouleversements ont suivi: étude

Une étude récente a révélé que les pôles magnétiques de la planète Terre ont subi un retournement il y a environ 40000 ans, dans un événement qui a été suivi par un changement environnemental mondial et des extinctions de masse, entre autres implications graves. Les chercheurs qui ont mené l’étude ont utilisé du radiocarbone conservé dans d’anciens cernes d’arbres pour se réduire à la période où le champ magnétique de la Terre s’était inversé et les vents solaires avaient enregistré des changements. La période sur Terre il y a 42 000 ans était une période mouvementée, avec des tempêtes électriques généralisées, des aurores et des radiations cosmiques s’infiltrant dans l’atmosphère. Co-dirigée par des chercheurs de l’UNSW Sydney et du South Australian Museum, l’étude invente à l’époque dangereuse «l’événement géomagnétique de transition d’Adams» ou simplement «l’événement d’Adams».

Selon un Déclaration UNSW de la découverte, le nom est un hommage à l’écrivain de science-fiction Douglas Adams, qui a écrit que «42» était la «réponse ultime à la vie, à l’univers et à tout» dans sa série de romans de science-fiction Le Guide du voyageur galactique.

Les arbres stockent les enregistrements de l’activité atmosphérique dans leurs «anneaux de croissance» annuels à mesure qu’ils vieillissent. Les chercheurs ont étudié les anneaux de certains arbres anciens. Dans ce cas, les arbres kauri de Nouvelle-Zélande ont été étudiés, qui ont été préservés dans les sédiments pendant plus de 40000 ans et étaient vivants pendant l’événement d’Adam. L’isotope du carbone 14, ou radiocarbone, est rarement trouvé dans la nature en grande quantité. Guidés par le pic des niveaux de radiocarbone il y a environ 40 000 ans, les scientifiques ont pu dater et mesurer la montée du radiocarbone atmosphérique suite à l’effondrement du champ magnétique terrestre.

Alors que l’on savait que les pôles magnétiques avaient temporairement basculé il y a 41 ou 42000 ans lors d’un événement appelé « Excursion de Laschamps », les scientifiques ne savaient pas comment cela avait eu un impact sur la vie sur la planète, voire pas du tout, poursuit le communiqué.

Après avoir vérifié la fenêtre de temps de l’événement Adams, l’équipe a comparé les changements observés dans le climat à travers le monde au cours de la même période. Ils ont découvert que la mégafaune à travers l’Australie continentale et la Tasmanie avait connu des extinctions simultanées il y a 42 000 ans. En outre, les chercheurs pensent que l’événement pourrait expliquer l’extinction des Néandertaliens et l’apparition soudaine de l’art dans les grottes du monde entier.

L’étude a été publiée dans Science.

