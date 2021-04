Le «  chaînon manquant  » d’Alphabet pourrait être découvert

Une inscription alphabétique écrite sur un fragment de pot trouvé sur le site de Tel Lakish en Israël et datant d’environ 3 450 ans peut fournir un « chaînon manquant » dans l’histoire de l’alphabet, a déclaré une équipe de chercheurs.

« Datant du XVe siècle avant JC, cette inscription est actuellement la plus ancienne inscription alphabétique datée de manière sûre du Levant méridional », ont écrit les chercheurs dirigés par Felix Höflmayer, archéologue à l’Institut archéologique autrichien, dans un article publié le 14 avril dans la revue Antiquité .

La première preuve d’écriture qui utilise un système de lettres pour représenter les sons – un alphabet – a été trouvée dans Egypte et remonte à la 12ème dynastie (autour de 1981 avant JC à 1802 avant JC), avec plus d’exemples trouvés autour de 1300 avant JC dans le Levant (une région qui comprend l’Israël moderne), l’équipe de Höflmayer a écrit dans leur article. Plus tard, les Grecs ont adopté l’utilisation d’un système d’alphabet, suivis par les Romains (avec leur système d’écriture latin) qui en ont également utilisé un. L’utilisation d’un système alphabétique a été progressivement adoptée par de plus en plus de cultures.

L’inscription récemment découverte, datant d’environ 1450 av.J.-C., est qualifiée de «chaînon manquant», car elle comble un vide entre les premiers exemples d’écriture alphabétique égyptienne et les exemples ultérieurs trouvés au Levant, a écrit l’équipe de Höflmayer. L’inscription fournit également des indices sur la façon dont l’alphabet a pu être transmis au Levant, l’équipe suggérant que les Hyksos, un groupe du Levant qui régnait dans le nord de l’Égypte jusqu’en 1550 av. Levant. Leur raisonnement est basé sur le fait que, pendant un certain temps, les Hyksos ont contrôlé le territoire à la fois au Levant et au nord de l’Égypte. Il est également basé sur le fait que des symboles hiéroglyphiques ont été utilisés pour symboliser les lettres sur ce pot.

Inscription courte

L’inscription alphabétique nouvellement trouvée est assez courte: le premier mot de l’inscription contient les lettres ayin, bet et dalet, tandis que le second mot contient les lettres nun, pe et tav. Toutes ces lettres font partie du premier alphabet sémitique utilisé à un moment donné dans la péninsule arabique; ils peuvent également être trouvés aujourd’hui dans la langue hébraïque, bien que les symboles modernes semblent différents.

L’écrivain a utilisé des symboles hiéroglyphiques pour représenter certaines des lettres; par exemple, ayin était représenté avec un symbole hiéroglyphique qui ressemble à un œil.

« Comme dans la plupart des premières inscriptions alphabétiques du Levant méridional, la lettre a la forme d’un cercle, ressemblant à un iris avec l’élève manquant », a écrit l’équipe dans l’article sur l’Antiquité.

Ils ne sont pas sûrs de la signification des mots, bien qu’ils puissent faire partie de deux noms, a déclaré l’équipe. L’inscription est qualifiée de chaînon manquant car elle remonte à environ 3450 ans, après l’apparition des premiers symboles alphabétiques en Égypte il y a environ 3900 ans, mais avant leur réapparition au Levant il y a environ 3300 ans.

Les lettres du premier mot peuvent épeler «esclave», bien que cela ne signifie pas que l’inscription se réfère à une personne asservie. Les chercheurs ont noté que les lettres survivantes font probablement partie de mots plus longs et que la combinaison de ces lettres qui épellent «esclave» est utilisée dans de nombreux autres mots.

L’inscription a été découverte par des archéologues en 2018 près d’une ancienne fortification à Tel Lakish. Les chercheurs ont également trouvé les restes d’orge à côté du fragment de pot contenant l’inscription, et datation au radiocarbone a indiqué que l’orge était cultivée vers 1450 av.

Cette date peut cependant être controversée, a déclaré Benjamin Sass, professeur d’archéologie à l’Université de Tel Aviv qui a beaucoup écrit sur les débuts de l’histoire de l’alphabet, mais qui n’a pas participé à l’étude. La datation de l’orge peut ou non être une date précise pour l’inscription, a noté Sass. (Par exemple, l’orge aurait pu être récoltée après le pot.) « Les données publiées jusqu’à présent en font une possibilité, mais en aucun cas une certitude », a déclaré Sass à 45Secondes.fr.

